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İrfan Can'a çifte kanca! İki yıldız kulüp pusuda bekliyor

F.Bahçe’de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig’den Trabzonspor ve Fransa’dan Rennes talip oldu... Milli yıldızın sezon sonunda kariyeri ile ilgili Sarı-Lacivertli yönetimle masaya oturacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
İrfan Can’a çifte kanca! İki yıldız kulüp pusuda bekliyor

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Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

29 yaşındaki futbolcunun maaşı yükseltilmişti... Yıldız kanat 3 yıllık imza ile takımda tutulmuştu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. Tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes'in talip olduğu öne sürülüyor.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÖNCELİK KANAT BÖLGESİ
Fırtına'da teknik patron Fatih Tekke'nin gelecek yıl kanat bölgesini güçlendirmek istediği biliniyor. Kahveci'nin Uğurcan Çakır ile yakın arkadaş olması Bordo-Mavililer'in elini güçlü tutuyor. Öte yandan Rennes'in ise 2022'den beri İrfan Can aşkı bitmiyor.

İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İrfan Can Kahveci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KARAR SEZON SONUNDA
O dönem Avrupa Ligi maçında Rennes'in ağlarına sarsan İrfan Can, uzaktan şutuyla futbolseverleri büyülemişti. Milli yıldız ise şimdilik transferi hakkında konuşmama kararı aldı... İstediği forma şansını bulamayan İrfan Can'ın ayrılık durumunu sezon sonunda masaya yatıracağı gelen bilgiler arasında. Deneyimli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maçta boy gösterirken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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