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5 gollü düelloda geri dönüş! Hatayspor - Konyaspor: 2-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takım, Hatayspor ile Konyaspor, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede gülen taraf 3-2’lik skorla konuk ekip yeşil beyazlıların oldu.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 22:09 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 22:10
5 gollü düelloda geri dönüş! Hatayspor - Konyaspor: 2-3 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 10. dakikada Marko Jevtovic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Hatayspor, bu gole 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golleriyle yanıt verdi. Skoru kısa sürede lehine çeviren Hatayspor, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

Konuk ekip, ikinci yarıda oyuna ortak olmaya çalıştı. Bu çabanın karşılığı 70. dakikada Louka Prip'in golüyle geldi ve skor 2-2'ye geldi. Mücadele tam beraberlikle sona erecek derken, 90. dakikada sahneye çıkan Oğulcan Ülgün, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor, 7 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verdi ve puanını 40'a çıkardı. Yeşil-beyazlılar, ligde kalma yolunda hayati bir üç puan aldı.

Ev sahibi Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Küme düşme hattından uzaklaşamayan Hatay ekibi, Süper Lig'de kalma şansını mucizelere bıraktı.

Ligin 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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