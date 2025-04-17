Trabzonspor’dan Polonya’ya transfer üssü! 2 oyuncuya tribünden takip

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Fırtına, birçok mevki için yapacağı takviyeler konusunda izleme ekibinin bilgilerini toplamayı sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin onay vermesi ve yönetimin de kabul etmesi halinde oyuncular için girişim yapılacak.

Afimico Pululu (REUTERS) İKİ YILDIZ GÜNDEMDE Ukrayna pazarına yönelen Karadeniz temsilcisinde gözler bu kez Polonya'ya çevrildi. Fatih Tekke ve Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda iki futbolcu tribünden izledi. Polonya medyasına göre Afimico Pululu ve Sławomir Abramowicz için Trabzonspor'un yanı sıra Udinese, Bologna ve PSV Eindhoven da mücadeleyi takip etti.