Trabzonspor’dan Polonya’ya transfer üssü! 2 oyuncuya tribünden takip

Afimico Pululu (EPA)
46 MAÇTA 18 GOLÜ VAR
Kariyerinde Basel, Xamax, ve Greuther Fürth formaları giydikten sonra Jagiellonia'ya transfer olan Afimico Pululu, bu sezon çıktığı 46 karşılaşmada 18 gol atıp 4 de asist yaptı ve 3260 dakika sahada kaldı. Angola asıllı Fransız golcü ayrıca kanatlarda da forma giyiyor.
Sławomir Abramowicz (EPA)
GELECEĞİN YILDIZLARINDAN BİRİ
Trabzonspor'un listesindeki bir diğer isim olan kaleci Sławomir Abramowicz ise 45 maçta 51 gol yedi. 17 karşılaşmada da kalesini rakiplere kapattı ve 4005 dakika eldiven giydi. 20 yaşındaki file bekçisi, rotasyona dahil edilecek.
Trabzonspor'un transfer operasyonu geniş yer buldu (Goal.pl)
Polonya basını aynı zamanda takımda kontratı bitecek bazı isimlerin de Trabzonspor'un takibinde olabileceğini yazdı.