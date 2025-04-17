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Trabzonspor'dan Polonya'ya transfer üssü! 2 oyuncuya tribünden takip

Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda Avrupa’daki gözlem faaliyetlerine hız verdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri, Jagiellonia Bialystok – Real Betis maçında genç yetenekleri yerinde takip etti.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 20:06 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 20:27
Trabzonspor’dan Polonya’ya transfer üssü! 2 oyuncuya tribünden takip

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Fırtına, birçok mevki için yapacağı takviyeler konusunda izleme ekibinin bilgilerini toplamayı sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin onay vermesi ve yönetimin de kabul etmesi halinde oyuncular için girişim yapılacak.

Afimico Pululu (REUTERS)Afimico Pululu (REUTERS)

İKİ YILDIZ GÜNDEMDE

Ukrayna pazarına yönelen Karadeniz temsilcisinde gözler bu kez Polonya'ya çevrildi. Fatih Tekke ve Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda iki futbolcu tribünden izledi.

Polonya medyasına göre Afimico Pululu ve Sławomir Abramowicz için Trabzonspor'un yanı sıra Udinese, Bologna ve PSV Eindhoven da mücadeleyi takip etti.

Sławomir Abramowicz (EPA)Sławomir Abramowicz (EPA)

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER

Hem Pululu'nun hem de Abamowicz'in in yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Polonya kulübünün bu oyunculardan birkaç milyon euro gelir elde etmek için teklifleri kabul etmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Afimico Pululu (EPA)Afimico Pululu (EPA)

46 MAÇTA 18 GOLÜ VAR

Kariyerinde Basel, Xamax, ve Greuther Fürth formaları giydikten sonra Jagiellonia'ya transfer olan Afimico Pululu, bu sezon çıktığı 46 karşılaşmada 18 gol atıp 4 de asist yaptı ve 3260 dakika sahada kaldı. Angola asıllı Fransız golcü ayrıca kanatlarda da forma giyiyor.

Sławomir Abramowicz (EPA)Sławomir Abramowicz (EPA)

GELECEĞİN YILDIZLARINDAN BİRİ

Trabzonspor'un listesindeki bir diğer isim olan kaleci Sławomir Abramowicz ise 45 maçta 51 gol yedi. 17 karşılaşmada da kalesini rakiplere kapattı ve 4005 dakika eldiven giydi. 20 yaşındaki file bekçisi, rotasyona dahil edilecek.

Trabzonspor'un transfer operasyonu geniş yer buldu (Goal.pl)Trabzonspor'un transfer operasyonu geniş yer buldu (Goal.pl)

Polonya basını aynı zamanda takımda kontratı bitecek bazı isimlerin de Trabzonspor'un takibinde olabileceğini yazdı.

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