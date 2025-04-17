SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Virgil van Dijk 2 sezon daha Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:22
Virgil van Dijk 2 sezon daha Liverpool’da

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Van Dijk, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2018 yılında Southampton'dan transfer edilen Van Dijk, Liverpool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı. Takımın kaptanlığını da yapan Hollandalı stoper, yeni sözleşmeyle birlikte 2027 yılına kadar Liverpool forması giymeye devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
MSB’den Yunanistan’ın adımına sert tepki: Uluslararası hukuka aykırıdır | İsrail ile görüşme normalleşme değil
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı
DEM Parti’den açıklama geldi! İmralı Heyeti - Adalet Bakanlığı görüşmesine Sırrı Süreyya Önder ertelemesi
İsrail İran’a mı saldıracak? New York Times Trump engelledi dedi
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişiye gözaltı kararı
Ev kadınlarına erken emeklilik geliyor! 5.400 prim yeterli! İşte detaylar
Lahmacun ve tantunide eşek eti, baharatta gıda boyası, pidede sakatat! TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE AÇIKLANDI
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...