Virgil van Dijk 2 sezon daha Liverpool’da

Van Dijk, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2018 yılında Southampton'dan transfer edilen Van Dijk, Liverpool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı. Takımın kaptanlığını da yapan Hollandalı stoper, yeni sözleşmeyle birlikte 2027 yılına kadar Liverpool forması giymeye devam edecek.