Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanının devam ettiği adreslerden biri de İspanya. Bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid , evinde Arsenal 'i ağırlıyor.

Declan Rice (REUTERS)

İLK MAÇTA ŞOV YAPTI

İngiliz temsilcisi, Emirates'te oynanan mücadelede Declan Rice'ın iki golüyle farkı ikiye çıkarmış, Mikel Merino'nun vuruşuyla da tarihi bir skor elde ederek sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Real Madrid'e bu akşam direkt tur atlaması için 4 gol gerekiyor. 3 farklı galibiyette ise uzatmaya gidilecek. Daha az farklı galibiyetler, beraberlikler ve mağlubiyetler ise Londra ekibini yarı finale çıkaracak.