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Real Madrid - Arsenal | CANLI

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son iki yarı finalist belli oluyor. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 3-0 yenildiği Arsenal'i ağırlıyor. Eflatun beyazlılar zor olanı başarmak, Londra temsilcisi ise ilk maçtaki avantajını koruyarak adını son 4 takım arasına yazdırmak amacında. Real Madrid - Arsenal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:57
Real Madrid - Arsenal | CANLI

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanının devam ettiği adreslerden biri de İspanya. Bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid, evinde Arsenal'i ağırlıyor.

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Real Madrid - Arsenal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Declan Rice (REUTERS)Declan Rice (REUTERS)

İLK MAÇTA ŞOV YAPTI

İngiliz temsilcisi, Emirates'te oynanan mücadelede Declan Rice'ın iki golüyle farkı ikiye çıkarmış, Mikel Merino'nun vuruşuyla da tarihi bir skor elde ederek sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Real Madrid'e bu akşam direkt tur atlaması için 4 gol gerekiyor. 3 farklı galibiyette ise uzatmaya gidilecek. Daha az farklı galibiyetler, beraberlikler ve mağlubiyetler ise Londra ekibini yarı finale çıkaracak.

Gabriel Martinelli (AA)Gabriel Martinelli (AA)

İLK 11'LER

REAL MADRID: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.

ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino

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