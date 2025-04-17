Tim Jabol-Folcrelli’nin hedefi Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak

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Trabzonspor'un bu sezon ulaşabileceği en yakın kupanın Türkiye Kupası olduğunu belirten Folcarelli, "Bu yıl kazanabileceğimiz en yakın kupa Türkiye Kupası ve biz bunu gerçekten istiyoruz," ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, takım olarak bu hedefe odaklandıklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "ZORLU DÖNEMİ ÇALIŞARAK ATLATTIM" Trabzonspor'a transfer olduğu ilk haftalarda yaşadığı sakatlığa da değinen Fransız oyuncu, sürecin kendisi adına kolay geçmediğini söyledi. Folcarelli, "Trabzonspor'a geldiğimde hemen bir sakatlık yaşadım. Bu benim için zorlu bir dönemdi ancak çalışarak bu süreci atlattım," şeklinde konuştu.

Tim Jabol-Focarelli (Trabzonspor Kulübü) "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ" Folcarelli, teknik direktör Fatih Tekke'den öğreneceği çok şey olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Ayrılan hocamız Şenol Güneş ile alakalı olarak beni buraya getiren oydu. Kendisiyle ilgili fikirlerim hep olumlu, iyi bir ilişkimiz vardı. Kendisi aramızdan ayrıldı. Şu an Fatih Tekke hocamızla beraber çalışıyoruz. Onun oyuna bakış tarzı Şenol hocamızdan daha farklı. Biz de tabii ki öğrenme, elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Fatih hocamızla birlikte çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Umuyorum beraber büyük başarılar kazanacağız." Tim-Jabol Folcarelli, Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili gelen soru üzerine ise şunları kaydetti: "İlk kez benimle Trabzonspor tarafından iletişime geçilmesi geçen sene olmuştu. Ancak Fransız kulübüyle olan sözleşmem dolayısıyla transfer gerçekleşmemişti. Bu transfer döneminde de tekrar iletişime geçilip Trabzonspor'un benimle ilgilendiği tekrar söylendiğinde zaten ben de gelmek istemiştim. Benim gelme isteğim ve Trabzonspor'un beni kadrosuna katmak istemesi bu işin daha da çabuk sonuçlanmasına yol açtı." Trabzonspor'a gelişi sonrası "6" numara pozisyonunda oynamaya başladığını dile getiren Fransız futbolcu, yeni pozisyonuna alışmaya çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkça konuşmak gerekirse bu pozisyonlarda oynamaya alışkın değildim ama buraya geldiğim andan itibaren hangi pozisyon olursa olsun, takıma nerede yardımcı olacak olursam olayım ben takım için mücadele etmeye çalışıyorum. Burada hocamız bana hangi görevde ya da kaç dakika süre verecek olursa olsun, sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Eğer hocamız beni 6 numarada bir denge oyuncusu olarak değerlendirmek isterse yine de sahaya çıkıp bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım elbette."