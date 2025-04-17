Maça etkili başlayan turuncu-beyazlı ekip, ilk seti 25-14'lük net bir skorla önde tamamladı. İkinci sette de rakibine üstünlük kuran Eczacıbaşı, 25-12'lik skorla farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sette oyundaki hakimiyetini sürdüren konuk ekip, bu seti de 25-14 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Seride Durum 1-0

Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Eczacıbaşı Dynavit, serinin ikinci maçını da kazanması durumunda 2024-2025 sezonunu Sultanlar Ligi'nde üçüncü sırada tamamlayacak.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)

SETLER: 14-25, 12-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 15 Dk