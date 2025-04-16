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Kerem Aktürkoğlu dünyanın zirvesinde!

Sezon başında Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz devi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Attığı goller, yaptığı asistler ve fiziksel performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri haline gelen milli futbolcu, önemli bir istatistikte dünya liderliğine oturdu.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 22:56 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 22:56
Kerem Aktürkoğlu dünyanın zirvesinde!

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Benfica kariyerine hızlı bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, skor katkısıyla dikkat çekti. Bu sezon toplam 46 maçta görev alan yıldız oyuncu, 16 gol atıp 14 asist yaptı. 3186 dakika sahada kalan milli futbolcu, performansıyla Portekiz temsilcisinin hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü (REUTERS)

ORKUN KÖKÇÜ İLE BİRLİKTE YILDIZLAŞIYOR

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica forması giyen bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü de takımdaki performansıyla öne çıkıyor. İki futbolcu, Portekiz ekibinin başarısında önemli rol oynarken, Türk futbolunu Avrupa'da başarıyla temsil ediyor.

Kerem Aktürkoğlu (EPA)Kerem Aktürkoğlu (EPA)

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALACAK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, yaz aylarında ilk kez 32 takımla düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da mücadele edecek. Bu prestijli organizasyonda forma giyecek olan Kerem, uluslararası alanda daha geniş bir kitleye ulaşma şansı yakalayacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü (EPA)Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü (EPA)

DÜNYADA ZİRVEDE

FIFPro tarafından açıklanan verilere göre, sezon başından 1 Nisan 2025 tarihine kadar tüm kulüpler arasında en fazla maça çıkan futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, toplam 55 maçla birçok dünya yıldızını geride bırakarak bu alanda zirveye oturdu.

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