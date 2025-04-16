Kerem Aktürkoğlu dünyanın zirvesinde!

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica forması giyen bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü de takımdaki performansıyla öne çıkıyor. İki futbolcu, Portekiz ekibinin başarısında önemli rol oynarken, Türk futbolunu Avrupa'da başarıyla temsil ediyor.

Kerem Aktürkoğlu (EPA)

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALACAK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, yaz aylarında ilk kez 32 takımla düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da mücadele edecek. Bu prestijli organizasyonda forma giyecek olan Kerem, uluslararası alanda daha geniş bir kitleye ulaşma şansı yakalayacak.