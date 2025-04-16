Trabzonspor’da hedef şampiyonluk! Fatih Tekke’den en az 3 transfer

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin göreve gelmesinin ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Bordo mavililer, 32. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. 24 Nisan'da ise Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadlesinde kozlarını paylaşarak adını finale yazdırmaya çalışacak.
Fatih Tekke (AA)
TEKKE DÜMENDE
36 milyon euro harcayarak yaz ve kış transfr dönemlerini geçiren Fırtına bu kez şampiyonluk mücadelesine dahil olmak ve sezon sonunda da rakiplerini geride bırakarak yeniden tarih yazmak istiyor.
Katılacak oyuncular konusunda ise Fatih Tekke tek karar verici olacak. Oyuncuların kadroya dahil edilmesiyle ilgili olarak vereceği rapor eğer maddi koşullarla uyuşursa imzalar atılacak.
Fatih Tekke (AA)
TRANSFER İÇİN KARAR VERİLDİ
Teknik direktör Fatih Tekke, gelecek sezon için yapmayı planladığı transferler için mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam ilk olarak forvete takviye istiyor. Simon Banza'nın durumuna göre hareket edilecek. Bordo mavililer eğer Braga ile anlaşamazsa farklı isimlere gidilecek.
Orta sahada da revizyon bekleniyor. 10 numarada da merkez ortasahada da hatta Batista Mendy'nin transfer ihtimaline karşı bir de ön libero transferi planlanıyor. Stoper mevkisinde de alternatiflerin çoğaltılması hedefleniyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı bekler ile ilgili de U19 takımından katkı alabilir.
Diğer yandan kiralık oyuncuların durumu da belirleyici rol oynayacak.