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Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! Fatih Tekke'den en az 3 transfer

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine katılmak isteyen Trabzonspor, transfer için kolları sıvadı. Bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, takviye yapılacak mevkileri belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:54
Trabzonspor’da hedef şampiyonluk! Fatih Tekke’den en az 3 transfer

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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin göreve gelmesinin ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Bordo mavililer, 32. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. 24 Nisan'da ise Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadlesinde kozlarını paylaşarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

TEKKE DÜMENDE

36 milyon euro harcayarak yaz ve kış transfr dönemlerini geçiren Fırtına bu kez şampiyonluk mücadelesine dahil olmak ve sezon sonunda da rakiplerini geride bırakarak yeniden tarih yazmak istiyor.

Katılacak oyuncular konusunda ise Fatih Tekke tek karar verici olacak. Oyuncuların kadroya dahil edilmesiyle ilgili olarak vereceği rapor eğer maddi koşullarla uyuşursa imzalar atılacak.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

TRANSFER İÇİN KARAR VERİLDİ

Teknik direktör Fatih Tekke, gelecek sezon için yapmayı planladığı transferler için mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam ilk olarak forvete takviye istiyor. Simon Banza'nın durumuna göre hareket edilecek. Bordo mavililer eğer Braga ile anlaşamazsa farklı isimlere gidilecek.

Orta sahada da revizyon bekleniyor. 10 numarada da merkez ortasahada da hatta Batista Mendy'nin transfer ihtimaline karşı bir de ön libero transferi planlanıyor. Stoper mevkisinde de alternatiflerin çoğaltılması hedefleniyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı bekler ile ilgili de U19 takımından katkı alabilir.

Diğer yandan kiralık oyuncuların durumu da belirleyici rol oynayacak.

Ebere Paul Onuachu (REUTERS)Ebere Paul Onuachu (REUTERS)

İLK HEDEF ONUACHU

Trabzonspor'un gelecek sezon ki en önemli transfer hedefi Ebere Paul Onuachu. Nijeryalı forvetin Southampton'dan ayrılması artık neredeyse kesin. Bu nedenle yönetim, girişim yapma kararı aldı. Fatih Tekke'den de onay çıktı. Sezon sonunda görüşmeler başlayacak.

2.01 metre boyundaki santrfor bu sezon 25 karşılaşmada 4 gol atıp 1 de sist yaptı.

Oleksandr Zubkov performansıyla herkesi sevindirdi (AA)Oleksandr Zubkov performansıyla herkesi sevindirdi (AA)

UKRAYNALILAR SEVİNDİRDİ

Bordo mavili ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Ukraynalı oyunculardan Oleksandr Zubkov ve Arsenii Batagov ilk 11'in değişmez ismi oldu. Danylo Sikan da gelecek için çok önmli bir hamle olarak gösteriliyor. Simon Banza'nın ardından santrfor mevkisi için kendisini göstermesi gereken 23 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk mücadelesine katkı vermek istiyor.

Denys Popov (AA)Denys Popov (AA)

POPOV VE BODNARENKO DA LİSTEDE

İlerleyen yılların iskeletini kurmak isteyen Trabzonspor'da gelecek sezon yine pazarlık için Ukrayna'ya gidilecek. Listede Dinamo Kiev'in stoperi Denys Popov ve Sikan ile Zubkov'un transferinde iyi ilişkiler kurulan Shakhtar Donetsk'in yıldızı Artem Bondarenko bulunuyor. Yönetimi yaz aylarında yoğun mesai bekliyor.

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