Trabzonspor’da hedef şampiyonluk! Fatih Tekke’den en az 3 transfer

Bordo mavililer, 32. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. 24 Nisan'da ise Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadlesinde kozlarını paylaşarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , Fatih Tekke 'nin göreve gelmesinin ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Fatih Tekke (AA)

TEKKE DÜMENDE

36 milyon euro harcayarak yaz ve kış transfr dönemlerini geçiren Fırtına bu kez şampiyonluk mücadelesine dahil olmak ve sezon sonunda da rakiplerini geride bırakarak yeniden tarih yazmak istiyor.

Katılacak oyuncular konusunda ise Fatih Tekke tek karar verici olacak. Oyuncuların kadroya dahil edilmesiyle ilgili olarak vereceği rapor eğer maddi koşullarla uyuşursa imzalar atılacak.