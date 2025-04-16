Wout Weghorst (EPA) "DZEKO'NUN YERİNİ DOLDURUR" Fenerbahçe ile ilgili de konuşan temsilci, "Weghorst, Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaptığını yapar. Onun yerine alınabilecek en ideal oyuncu" ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst (AFP) "İSTANBUL'DA BİR TAKIM İSTİYOR" Halis, Hollandalı golcünün İstanbul'da forma giymek istediğini "Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim, İstanbul'da bir takım istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ancak Ajax'tan oyuncu almak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor." ifadeleriyle dile getirdi.

Wout Weghorst (EPA) BU SEZONKİ PERFORMANSI 32 yaşındaki 1.97 boyundaki santrfor, bu sezon Ajax formasıyla 28 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. BEŞİKTAŞ'A VEDA EDİP MANCHESTER UNİTED'A GİTMİŞTİ 2022 yılında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Weghorst, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan golcü oyuncu, daha sonra Hoffenheim ve Ajax formaları giydi.