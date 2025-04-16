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Wout Weghorst İstanbul yolunda! Üç büyükler için flaş açıklama

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst’un yeniden Türkiye’ye transfer olabileceğine dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcunun temsilcisi Mithat Halis, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 20:41 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 20:42
Wout Weghorst İstanbul yolunda! Üç büyükler için flaş açıklama

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Mithat Halis, Radyospor'a yaptığo açıklamada Weghorst'u geçtiğimiz yaz Beşiktaş'a önerdiklerini ancak siyah-beyazlı yönetimin farklı bir transfer planı olduğunu belirterek, "Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a söyledik. O dönemki asbaşkan, 'Biz Immobile'yi alacağız' diye tutturdu" dedi.

Wout Weghorst (EPA)Wout Weghorst (EPA)

"BU YAZ TÜRKİYE'YE GELİR"

Weghorst'un bu yaz Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Halis, "Weghorst, Hollanda Milli Takımı oyuncusu. Dünya Kupası'ndaki golleriyle kalitesini gösterdi. Ajax'tan önce Milan'a gidiyordu, ancak transfer yetişmedi. Bu yaz Türkiye'ye gelir, her takıma gidebilir. Ajax'la anlaşsınlar, Weghorst gelir ve tam performansla oynar" ifadelerini kullandı.

"MORATA'DAN DAHA İYİ"

"Halis, Weghorst'un Galatasaray'ın sistemine de çok uygun bir isim olduğunu vurgulayarak, "Weghorst, Morata'dan daha iyi. Galatasaray'ın oyun yapısına tam oturur. Osimhen ile birlikte de oynayabilir. Mücadele güçleriyle birbirlerine alan açarlar" yorumunda bulundu.

Wout Weghorst (EPA)Wout Weghorst (EPA)

"DZEKO'NUN YERİNİ DOLDURUR"

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan temsilci, "Weghorst, Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaptığını yapar. Onun yerine alınabilecek en ideal oyuncu" ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst (AFP)Wout Weghorst (AFP)

"İSTANBUL'DA BİR TAKIM İSTİYOR"

Halis, Hollandalı golcünün İstanbul'da forma giymek istediğini "Trabzonspor'da çok verimli olur. Ama daha önce de söyledim, İstanbul'da bir takım istiyor. Weghorst gelir, Ajax'la kim anlaşırsa o takıma gider. Ancak Ajax'tan oyuncu almak kolay değil. Sözleşmesi devam ediyor." ifadeleriyle dile getirdi.

Wout Weghorst (EPA)Wout Weghorst (EPA)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki 1.97 boyundaki santrfor, bu sezon Ajax formasıyla 28 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'A VEDA EDİP MANCHESTER UNİTED'A GİTMİŞTİ

2022 yılında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Weghorst, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan golcü oyuncu, daha sonra Hoffenheim ve Ajax formaları giydi.

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