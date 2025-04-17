Galatasaray'dan TFF'ye tepki! "Derhal istifa etmeli"

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da başkan yardımcısı Mehmet Cibara, kulübün voleybol, basketbol ve futbol takımlarındaki son durumu, mali yapıdaki gelişmeleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerginliği Radyospor'a değerlendirdi.

ERKEKLER VOLEYBOL

Ezeli rakipler arasında kolay maç olmaz. Onlara da saygı duyuyoruz. Sezon başında hedefimizi koymuştuk: Bu sene erkeklerde Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz demiştik. Yatırımlardan kaçınmadık. Tüm zorluklara ve sakatlıklara rağmen mutlu sona ulaştık.

'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Ziraat Bankkart zaten garantilemişti ama biz kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziraat Bankkart güçlü bir rakip, onlarda da sakatlık var bizde de. Şu an önümüzde bir dinlenme süreci var.

'İLKİN AYDIN'A HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Fenerbahçe mağlubiyeti kıl payı kaçtı. Derbi maçlarının sonucu belli olmuyor. Bu sene Fenerbahçe kazandı, seneye de biz kazanırız artık. İlkin hakkında çok söyleyecek sözüm var ama sezon sonunu bekliyorum. Milli takımda da hedef gösteriliyor. Milli takımda kulüpçülük olmaz. Bu kadar İlkin'in üzerine gidilmesi çok yanlış. İlkin o kadar karakterli ki bunların hepsinin üstesinden geliyor.

'FINAL FOUR SÖZLERİ'

Final Four'a kalmaya başladılar. Final ve kupa hedefi çok büyük bir başarı. Her gelen oyuncu sakatlandı ama tüm bunlara rağmen buraya kadar geldik. Göreceksiniz, Final Four'da çok daha başarılı olacaklar. Takım iyice oturmaya başladı. İnşallah böyle devam eder.

BANKALAR BİRLİĞİ

Borçların yarısını ödedik, yarısı kaldı. Florya ihalesinden gelen avansla bir kısmını kapatacağız. Ama en kısa zamanda tüm borcu kapatacağız.

YENİ SPOR SALONU

O bölgede tüm izinler alındı. Süreci tamamlamak üzereyiz.

İSTİFA ÇAĞRISI

Her türlü yol denenerek Galatasaray'ın önü kesilmeye çalışılıyor. Bu çok bariz. Hakem kararları, çizilen çizgiler, maç saatleri... Her türlü önlem alınıyor, sırf şampiyon olmayalım diye. Nereye kadar sessiz kalınacak, nereye kadar sesli olunacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Ezeli rekabet elbette devam eder ama edebi dostluklar zarar görmemeli. Buna dikkat etmek gerek. Yazık. Biz ne diyoruz: İyiler kazanacak. Biz kazanacağız. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum: TFF derhal istifa etmeli. Sene sonunu, falan beklemeye gerek yok. Türk futboluna yakışmıyorlar.