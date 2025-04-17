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Arda Güler için flaş takas iddiası! Real Madrid kararını verdi

Real Madrid’de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler hakkında transfer iddiaları hız kesmeden devam ediyor. İspanyol basını, genç yıldızın İngiltere Premier Lig’e transfer olabileceğini öne sürdü.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:45
Arda Güler için flaş takas iddiası! Real Madrid kararını verdi

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İspanyol kaynaklı Fichajes sitesinin haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'i Alexis Mac Allister karşılığında Liverpool'a takas etmeye hazırlanıyor. Haberde, İspanyol devinin bu takasta oyuncuya ek olarak bir miktar para da teklif edeceği ifade edildi.

Arda Güler (EPA)Arda Güler (EPA)

LİVERPOOL TEKLİFE SICAK BAKIYOR

İngiliz temsilcisi Liverpool'un, Real Madrid'in bu takas teklifine olumlu yaklaştığı belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa sürede netlik kazanabileceği konuşuluyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

SZOBOSZLAI VE ARDA AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR

Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Liverpool'da Dominik Szoboszlai ile takım arkadaşı olacak. Bilindiği üzere, Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçın ardından iki genç yıldız arasında sosyal medyada dikkat çeken diyaloglar yaşanmıştı.

Arda Güler (AFP)Arda Güler (AFP)

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Sadece İngiltere değil; Almanya, İtalya ve İspanya'dan da birçok kulübün Arda Güler'i takip ettiği bildiriliyor. Genç yıldızın transfer süreci, yaz döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olabilir.

Arda Güler (EPA)Arda Güler (EPA)

REAL MADRİD PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 34 maça çıkan Arda Güler, 1233 dakika süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol atarken 7 asist yaparak takımına skor katkısı verdi.

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