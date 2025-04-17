Arda Güler için flaş takas iddiası! Real Madrid kararını verdi

İspanyol kaynaklı Fichajes sitesinin haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'i Alexis Mac Allister karşılığında Liverpool'a takas etmeye hazırlanıyor. Haberde, İspanyol devinin bu takasta oyuncuya ek olarak bir miktar para da teklif edeceği ifade edildi.
Arda Güler (EPA)
LİVERPOOL TEKLİFE SICAK BAKIYOR
İngiliz temsilcisi Liverpool'un, Real Madrid'in bu takas teklifine olumlu yaklaştığı belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa sürede netlik kazanabileceği konuşuluyor.
Arda Güler (AA)
SZOBOSZLAI VE ARDA AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR
Takasın gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Liverpool'da Dominik Szoboszlai ile takım arkadaşı olacak. Bilindiği üzere, Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçın ardından iki genç yıldız arasında sosyal medyada dikkat çeken diyaloglar yaşanmıştı.