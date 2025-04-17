Arda Güler için flaş takas iddiası! Real Madrid kararını verdi

Arda Güler (AFP)

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Sadece İngiltere değil; Almanya, İtalya ve İspanya'dan da birçok kulübün Arda Güler'i takip ettiği bildiriliyor. Genç yıldızın transfer süreci, yaz döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olabilir.