SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Zenit ile olan anlaşmasını 3 yıl uzattı

Fenerbahçe Kulübü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile yürütülen iş birliği anlaşmasının 3 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu. İki kulüp arasında gerçekleşen bu uzlaşma ile yeni projelerin hayata geçirileceği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:46
Fenerbahçe Zenit ile olan anlaşmasını 3 yıl uzattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Zenit ile olan mevcut iş birliğinin başarıyla sürdürüldüğü ve bu ortaklığın yeni dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Taraflar arasında geliştirilecek projelerle hem sportif hem de sosyal alanda iş birliği daha da güçlendirilecek.

YENİ PROJELER YOLDA
Anlaşmanın uzatılmasıyla birlikte futbol akademileri, oyuncu gelişim programları ve uluslararası kamp organizasyonları gibi birçok yeni projenin planlandığı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün tecrübelerini paylaşarak karşılıklı fayda sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı.

Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek.

Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar: Coğrafyanın kaderini değiştirecek
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...