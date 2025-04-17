Fenerbahçe Zenit ile olan anlaşmasını 3 yıl uzattı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Zenit ile olan mevcut iş birliğinin başarıyla sürdürüldüğü ve bu ortaklığın yeni dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Taraflar arasında geliştirilecek projelerle hem sportif hem de sosyal alanda iş birliği daha da güçlendirilecek.

YENİ PROJELER YOLDA

Anlaşmanın uzatılmasıyla birlikte futbol akademileri, oyuncu gelişim programları ve uluslararası kamp organizasyonları gibi birçok yeni projenin planlandığı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün tecrübelerini paylaşarak karşılıklı fayda sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı.



Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek.



Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz."

