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Deniz Ertaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Trendyol Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Konyaspor'da genç kaleci Deniz Ertaş, Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan 20 yaşındaki file bekçisi, transfer iddialarına da yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:56
Deniz Ertaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

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Deniz Ertaş, Hatayspor karşılaşmasına dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu hafta iyi çalıştık. Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık. Sahaya 3 puan için çıkacağız. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün süreleri iyi değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirim. Takımıma ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar mutluluk verici. İnşallah bu daha iyi bir şekilde devam eder."

Deniz Ertaş (Konyaspor)Deniz Ertaş (Konyaspor)

TRANSFER SORUSU VE GELECEĞİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili çıkan haberleri değerlendiren genç kaleci, şimdilik sadece Konyaspor'a odaklandığını vurguladı. Konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gelecek için pek bir şey söyleyemem ama sezon sonuna kadar kulübüme ne kadar faydalı olabilirsem ne kadar iyi maç çıkarabilirsek diye odaklanmış durumdayım. Sezon sonu da ne olur bilemiyorum. Basında çıkan haberleri ben de gördüm. O haberle ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odağım kulübüme yardımcı olmak."

Deniz Ertaş (Konyaspor)Deniz Ertaş (Konyaspor)

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Konyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Ertaş, bu sezon 14 maçta kaleyi korudu. Genç eldiven, bu karşılaşmalarda yalnızca 5 gol yerken 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Gösterdiği performans, Süper Lig devlerinin dikkatini çekmiş durumda.