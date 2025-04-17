Deniz Ertaş’tan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Deniz Ertaş , Hatayspor karşılaşmasına dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu hafta iyi çalıştık. Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık. Sahaya 3 puan için çıkacağız. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün süreleri iyi değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirim. Takımıma ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar mutluluk verici. İnşallah bu daha iyi bir şekilde devam eder."

Deniz Ertaş (Konyaspor)

TRANSFER SORUSU VE GELECEĞİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisiyle ilgili çıkan haberleri değerlendiren genç kaleci, şimdilik sadece Konyaspor'a odaklandığını vurguladı. Konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gelecek için pek bir şey söyleyemem ama sezon sonuna kadar kulübüme ne kadar faydalı olabilirsem ne kadar iyi maç çıkarabilirsek diye odaklanmış durumdayım. Sezon sonu da ne olur bilemiyorum. Basında çıkan haberleri ben de gördüm. O haberle ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odağım kulübüme yardımcı olmak."