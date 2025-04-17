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Benfica yeni Di Maria'yı Galatasaray'da buldu! İşte transferin gözdesi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Portekiz devi, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:25
Benfica yeni Di Maria’yı Galatasaray’da buldu! İşte transferin gözdesi

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Şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan ve Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Aslan'ın yıldızlarına talip yağıyor.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

Galatasaray'da yeni sözleşme görüşmeleri süren milli futbolcu Yunus Akgün ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Benfica'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

GALATASARAY SERBEST KALMA MADDESİNİ KALDIRMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün'le uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyor. Oyuncunun ücretinde ciddi bir artış yapmayı planlayan Galatasaray, aynı zamanda 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini sözleşmeden çıkarmak istiyor.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YENİ DI MARIA BULUNDU

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Correio da Manhã, Benfica'nın Yunus Akgün'ün serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde, 24 yaşındaki futbolcunun oyun tarzının Di Maria'ya benzetildiği ve Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Benfica'nın, Di Maria'nın yerini Yunus Akgün ile doldurmak istediği iddia edildi.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Yunus Akgün, 2566 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına önemli katkılar sağladı. Gösterdiği bu performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor. Ancak Benfica'nın ciddi ilgisi ve serbest kalma maddesini karşılamaya hazır olması, transfer sürecinde dengeleri değiştirebilir.

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