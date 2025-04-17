Benfica yeni Di Maria’yı Galatasaray’da buldu! İşte transferin gözdesi

Yunus Akgün (AA) YENİ DI MARIA BULUNDU Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Correio da Manhã, Benfica'nın Yunus Akgün'ün serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde, 24 yaşındaki futbolcunun oyun tarzının Di Maria'ya benzetildiği ve Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Benfica'nın, Di Maria'nın yerini Yunus Akgün ile doldurmak istediği iddia edildi.

Yunus Akgün (AA) YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Yunus Akgün, 2566 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına önemli katkılar sağladı. Gösterdiği bu performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.