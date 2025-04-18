PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kanarya'nın dev serisi sürüyor! Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 95 - 80 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 95-80’lik skorla kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 23:18 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 23:18
Kanarya’nın dev serisi sürüyor! Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 95 - 80 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 21. galibiyetini alarak formunu korudu. Toplamda 25. galibiyetini hanesine yazdıran sarı-lacivertli ekip, liderlik yarışında önemli bir adım daha attı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DİRENEMEDİ
Konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise ligde 11. mağlubiyetini yaşadı. Zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da Fenerbahçe'nin tempolu oyununa karşı direnç gösteremedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-20

Devre: 47-32

3. Periyot: 70-61

Beş faulle çıkan: 35.11 Guduric (Fenerbahçe Beko)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Vakıf Katılım
Rams Park’ta tek kalelik gösteri! Galatasaray - Bodrum FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Cemre Çarşısı’nın açılışına katılan Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
Türk Telekom
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Başkan Erdoğan’dan işgallere zemin hazırlayıp soykırıma susan Batı medyasına sert tepki: Nerede BBC nerede CNN!
Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
Nevşin Mengü itirafçı beğenmiyor! Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ı küçümsedi: Görevi biraz sembolikti
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM Parti Sözcüsü Doğan açıkladı: Durumu stabil
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
ABD Suriye’ye normalleşme için şart mı koştu? Wall Street Journal’dan Trump liste verdi iddiası
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!