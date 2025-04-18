Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 21. galibiyetini alarak formunu korudu. Toplamda 25. galibiyetini hanesine yazdıran sarı-lacivertli ekip, liderlik yarışında önemli bir adım daha attı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DİRENEMEDİ

Konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise ligde 11. mağlubiyetini yaşadı. Zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da Fenerbahçe'nin tempolu oyununa karşı direnç gösteremedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-20

Devre: 47-32

3. Periyot: 70-61

Beş faulle çıkan: 35.11 Guduric (Fenerbahçe Beko)