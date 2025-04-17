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Trabzonspor'dan TFF'ye tepki! "Finalin açıklanması kabul edilemez"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurullarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:15
Trabzonspor’dan TFF’ye tepki! Finalin açıklanması kabul edilemez

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Bordo mavililerin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır divan başkanları düzeyinde sergilenen birlik ve duruş son derece kıymetli. Ancak ne yazık ki futbolun, futboldan tamamen uzaklaştığı son derece sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz. Herkesin ortak arzusu; sahada kalmak ve futbol konuşmak. Fakat bugün geldiğimiz noktada futbolun dışında her şey konuşulur hale geldi. Bu durum hepimizi derinden rahatsız ediyor."

"Finalistler Belli Olmadan Stadyumun Açıklanması Kabul Edilemez"

"Bugün Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı. Oysa biz şu anda sadece final adayıyız. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi kamuoyunda, sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi yaratıyor. Bu yaklaşım, hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor. Ben kamuoyunun sesini sizlere aktarıyorum ve aynı hassasiyeti sizlerin de paylaştığını düşünüyorum."

"Henüz finalistler netleşmemişken; kulüplerin tarihsel bağlamda yaşadığı deneyimler, güvenlik hassasiyetleri ve diğer faktörler göz ardı edilerek böyle bir kararın açıklanması hepimizi derinden üzmektedir."

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