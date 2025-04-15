Yönetimin geçiştirdiği Sırp yıldızdan peş peşe iki gol!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic. (İHA)



Tadic'in bu görüşmede "Ajax başta olmak üzere ABD ve Suudi Arabistan'dan teklifler alıyorum. Benimle ilgili düşünceleriniz nedir? Yeni sözleşmeye açığım" dediği öğrenildi. Mario Branco ise yıldız oyuncuya, "Şu anda şampiyonluk yarışına odaklandık. Seninle sezon sonunda görüşme gerçekleştireceğiz" cevabını verdi.