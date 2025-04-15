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Yönetimin geçiştirdiği Sırp yıldızdan peş peşe iki gol!

Geçen hafta yönetimle yaptığı yeni sözleşme görüşmesinde geçiştirilen Sırp yıldız, Sivas deplasmanında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Yönetimin geçiştirdiği Sırp yıldızdan peş peşe iki gol!

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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren oyuncu oldu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncunun geçen hafta yönetimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic. (İHA)Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic. (İHA)

Tadic'in bu görüşmede "Ajax başta olmak üzere ABD ve Suudi Arabistan'dan teklifler alıyorum. Benimle ilgili düşünceleriniz nedir? Yeni sözleşmeye açığım" dediği öğrenildi. Mario Branco ise yıldız oyuncuya, "Şu anda şampiyonluk yarışına odaklandık. Seninle sezon sonunda görüşme gerçekleştireceğiz" cevabını verdi.

Mario Branco. (AA)Mario Branco. (AA)

Branco'nun cevabı Tadic ile yola devam edilmeyeceği olarak yorumlandı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, bu görüşmeden olumsuz ayrılsa da Sivasspor deplasmanında 2 gol atarak bir anlamda Fenerbahçe'ye hayat verdi.

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