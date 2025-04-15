Trabzonspor yönetiminden Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılmasına sert tepki

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla lige damga vurmaya devam ederken; isminin son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılması, hem taraftarların hem de camianın sert tepkisini çekti.



Trabzonspor Yönetim Kurulu, Uğurcan Çakır ile ilgili kendilerine herhangi bir teklifin gelmesinin söz konusu dahi olamayacağını, kimsenin böyle bir teklife cesaret edemeyeceğini vurguladı.



Milli file bekçisi ile ilgili sorulara yönetimden gelen yanıt, "Böyle bir gündem masaya dahi gelemez" olurken, milli file bekçisinin ailesi de haberlerle ilgili olarak, "Komik, sadece gülüyoruz" dedi. Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır da daha önce birçok kez, en büyük hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu ve hep "Trabzonsporlu Uğurcan Çakır" olarak anılmak istediğini dile getirmişti.

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