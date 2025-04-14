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Galatasaray'da Jakobs'a forma yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eren Elmalı'nın performansının ardından Ismail Jakobs'u ilk 11'de düşünmüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:48
Galatasaray’da Jakobs’a forma yok!

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Galatasaray'da aşil tendonundaki sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 2 buçuk ay sonra sahalara Samsun deplasmanında döndü.

Sezon sonunda 8 milyon euro'ya bonservisi zorunlu olarak Monaco'dan alınacak Senegalli sol bek, çok daha düşük maliyetle gelen Eren Elmalı'ya formasını kalıcı olarak kaptırdı.

Eren'in son 3 maçta sergilediği performanstan memnun olan Okan Buruk, Jakobs'u 11'de düşünmüyor. Süper Lig'in final haftalarında Eren Elmalı savunmanın solunda ilk tercih olacak. Jakobs maçların gidişatına göre ikinci yarılarda şans bulacak.

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