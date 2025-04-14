Livakovic performansıyla göz doldurdu!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.



Bu karşılaşmada 30 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, sergilediği performansla alkış topladı.



ÖNEMLİ KURTARIŞLAR YAPTI



Maç boyunca kritik anlarda devleşen Hırvat kaleci, ilk yarıda Rey Manaj'ın tehlikeli kafa vuruşunu çıkarırken, ikinci yarıda ise Efkan Bekiroğlu'nun frikik golüne izin vermedi.



GALİBİYETTE KRİTİK ROL OYNADI



Karşılaşmayı 5 isabetli şutun 4'ünü kurtararak tamamlayan Livakovic, Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadı.