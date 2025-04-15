Fransız yıldızla ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor: Performansı beklentilerin uzağında kaldı!

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Son günlerde Fransız ve Alman basınında Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Yıldız isimle ilgili Galatasaray yönetiminin planını TAKVIM açıklıyor. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey. (AA)



Teknik heyet ve yönetimin ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde Fransız sağ beki kiralama düşüncesinin olabileceği de ifade ediliyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.