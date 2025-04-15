Fenerbahçe’de bu sezon bir yıldız duruyor bayrağı hemen diğeri devralıyor!

Kanarya'nın kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos. (Fotomaç)



MOURİNHO KARAR VERDİ

Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Jose Mourinho ile konuştum ve bu yaptığımız tek görüşme oldu çünkü İstanbul'da sadece 10 gün gibi kısa bir süre kaldım. Türkiye'de oynayamayacağım için Mourinho ile benim için hangi tercihin daha iyi olacağını konuştuk. Bana Zenit'in benim için harika bir takım olduğunu ve gidip oynamam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.