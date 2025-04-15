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Fenerbahçe’de bu sezon bir yıldız duruyor bayrağı hemen diğeri devralıyor!

Dzeko, Ağustos ve Kasım aylarında 7 gol, 1 asist, En Nesyri ise AralıkŞubat aylarında 12 gol ve 1 asist üretti. Son olarak Talisca, son Mart-Nisan döneminde 5 golle ‘Buradayım’ dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Fenerbahçe’de bu sezon bir yıldız duruyor bayrağı hemen diğeri devralıyor!

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Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Edin Dzeko, En Nesyri ve Dusan Tadic'in formda oldukları dönemler dikkat çekiyor... Sarı-Lacivertliler'de Boşnak golcü Edin Dzeko, Ağustos ve Kasım aylarında çok formdaydı. Tecrübeli golcü, o süreçte 9 maçta 7 gol atarken 1 asist yaptı. Toplamda 8 gole katkı verdi. Dzeko'dan sonra ise bayrağı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri devraldı. AralıkŞubat arasındaki dönemde 8 karşılaşmada görev alan En Nesyri, 12 gol ve 1 asistle 13 gole katkıda bulundu.

Sarı-Lacivertliler'de Boşnak golcü Edin Dzeko. (AA)Sarı-Lacivertliler'de Boşnak golcü Edin Dzeko. (AA)

Son dönemde fazla kiloları nedeniyle tercih edilmeyen Faslı golcünün bu sezon 45 maçta 26 gol, 6 asisti bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ise 3'lünün son halkası olarak dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, Mart-Nisan ayındaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Son 3 maçta 5 gol atan Sambacı, Fenerbahçe'nin kritik galibiyetlerinde başrolü oynayan futbolcu oldu. Kanarya'nın attığı son 6 golün 5'inde Talisca imzası bulunuyor. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 9 gol, 1 asist üretti.

Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca. (İHA)Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca. (İHA)

NEREDESİN DİEGO!
Kanarya'nın kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos formaya hasret kaldı. Sarı-Lacivertliler'de 3 maçta toplam 89 dakika sahada kalan Sambacı, Aston Villa'dan 11.4 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Yıldız futbolcu, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta da kadroda yoktu. Taraftarlar kadroya giremeyen yıldız futbolcu için, "Neredesin Diego!" yorumları yapıyor.

Kanarya'nın kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos. (Fotomaç)Kanarya'nın kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos. (Fotomaç)

MOURİNHO KARAR VERDİ
Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Jose Mourinho ile konuştum ve bu yaptığımız tek görüşme oldu çünkü İstanbul'da sadece 10 gün gibi kısa bir süre kaldım. Türkiye'de oynayamayacağım için Mourinho ile benim için hangi tercihin daha iyi olacağını konuştuk. Bana Zenit'in benim için harika bir takım olduğunu ve gidip oynamam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho karar verdi. (AA)Jose Mourinho karar verdi. (AA)

İSMAİL KARTAL'A ELEŞTİRİ
Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal'a eleştiri. İran'ın eski yardımcı antrenörü Javad Manafi, İsmail Kartal'dan henüz bir başarı göremediğini dile getirirken maaşını da eleştirdi. Manafi, "Önceki maçlarda oyuncular daha istekliydi" yorumu yaptı.

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