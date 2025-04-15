Fenerbahçe’de bu sezon bir yıldız duruyor bayrağı hemen diğeri devralıyor!

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Edin Dzeko, En Nesyri ve Dusan Tadic'in formda oldukları dönemler dikkat çekiyor... Sarı-Lacivertliler'de Boşnak golcü Edin Dzeko, Ağustos ve Kasım aylarında çok formdaydı. Tecrübeli golcü, o süreçte 9 maçta 7 gol atarken 1 asist yaptı. Toplamda 8 gole katkı verdi. Dzeko'dan sonra ise bayrağı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri devraldı. AralıkŞubat arasındaki dönemde 8 karşılaşmada görev alan En Nesyri, 12 gol ve 1 asistle 13 gole katkıda bulundu.
Sarı-Lacivertliler'de Boşnak golcü Edin Dzeko. (AA)
Son dönemde fazla kiloları nedeniyle tercih edilmeyen Faslı golcünün bu sezon 45 maçta 26 gol, 6 asisti bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ise 3'lünün son halkası olarak dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, Mart-Nisan ayındaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Son 3 maçta 5 gol atan Sambacı, Fenerbahçe'nin kritik galibiyetlerinde başrolü oynayan futbolcu oldu. Kanarya'nın attığı son 6 golün 5'inde Talisca imzası bulunuyor. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 9 gol, 1 asist üretti.
Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca. (İHA)
NEREDESİN DİEGO!
Kanarya'nın kış transfer sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos formaya hasret kaldı. Sarı-Lacivertliler'de 3 maçta toplam 89 dakika sahada kalan Sambacı, Aston Villa'dan 11.4 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Yıldız futbolcu, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta da kadroda yoktu. Taraftarlar kadroya giremeyen yıldız futbolcu için, "Neredesin Diego!" yorumları yapıyor.