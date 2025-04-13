Orkun ve Kerem’e büyük şok! Benfica - Arouca: 2-2 | MAÇ SONUCU

Benfica, Portekiz liginin 29. haftasına Arouca ile evinde karşılaştı.
Karşılaşmada ilk devre 0-0 sona ererken gol perdesini 60. dakikada Orkun Kökçü uzaktan nefis bir golle açtı. 72. dakikada Güven Yalçın penaltıdan skoru dengelerken 79'da Orkun'un ortasında Vangelis Pavlidis takımını öne geçirdi. 90+5'te ise Weverson sahneye çıkıp beraberliği getirdi.
Bu sonuçla Benfica 69 puanda kalıp şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı. Maçta Kerem Aktürkoğlu 89 dakika sahada kalıp yerini Bruma'ya bıraktı.