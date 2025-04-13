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Orkun ve Kerem'e büyük şok! Benfica - Arouca: 2-2 | MAÇ SONUCU

Portekiz liginin 29. haftasında Benfica ile Arouca karşı karşıya geldi. Luz Stadı'nda oynanan mücadelede Lizbon temsilcisi 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerinden birini Orkun Kökçü kaydetti. Konuk takımın ilk sayısı ise Güven Yalçın'dan geldi. Kırmızı beyazlı ekip liderliği de kaybetmiş oldu.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 22:03
Orkun ve Kerem’e büyük şok! Benfica - Arouca: 2-2 | MAÇ SONUCU

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Benfica, Portekiz liginin 29. haftasına Arouca ile evinde karşılaştı.

Karşılaşmada ilk devre 0-0 sona ererken gol perdesini 60. dakikada Orkun Kökçü uzaktan nefis bir golle açtı. 72. dakikada Güven Yalçın penaltıdan skoru dengelerken 79'da Orkun'un ortasında Vangelis Pavlidis takımını öne geçirdi. 90+5'te ise Weverson sahneye çıkıp beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Benfica 69 puanda kalıp şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı. Maçta Kerem Aktürkoğlu 89 dakika sahada kalıp yerini Bruma'ya bıraktı.

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