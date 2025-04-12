Beşiktaş’ta Başakşehir maçında ve sonrasında tribünlerden tepki yağdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla son altı resmi maçında sadece bir galibiyet alabildi. Beşiktaş, bu süreçteki tek zaferini Galatasaray karşısında elde etti.