Beşiktaş’ta Başakşehir maçında ve sonrasında tribünlerden tepki yağdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla son altı resmi maçında sadece bir galibiyet alabildi. Beşiktaş, bu süreçteki tek zaferini Galatasaray karşısında elde etti.
Alex Oxlade-Chamberlain (AA)
Taraftar tepkisi, Başakşehir maçının 73. dakikasında başladı. Siyah-beyazlı tribünler, takımın sahadaki etkisiz performansına karşı tezahüratta bulunarak Solskjaer'e yönelik; "Söylesene hoca bu takım neden oynamıyor?" diye bağırdı. Maç sonrası tepkiler artarak devam etti.
Ole Gunnar Solskjaer (AA)
SOLSKJAER'E ISLIKLI KARŞILIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma sonunda tribünlere dönerek taraftarları alkışladı. Ancak bu jest, tribünlerden gelen ıslık sesleriyle karşılık buldu. Beşiktaşlı futbolcular, yoğun tepkiler eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.