Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi zirveye oynayabilecek ve Avrupa'da üst turlara oynayabilecek bir oyuncu grubunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi zirveye oynayabilecek ve Avrupa'da üst turlara oynayabilecek bir oyuncu grubunu oluşturmak için kolları sıvadı.
MOURINHO'NUN İSTEKLERİNİ BRANCO BİTİRECEK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket edilen operasyonda sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç ile de irtibat halinde kalarak istenilen oyuncuları getirebilmek adın çaba harcıyor.
Takımın öncelikli olarak görülen eksikleri üzerinden gerçekleştirilecek olan transferler için büyük bir gelir kaynağı oluşturulmak isteniyor. Eğer planlanan meblağ kasaya girerse pek çok futbolcu İstanbul'a ayak basabilir.
Bu sezon çok zor zamanlardan geçse de şampiyonluğa olan inancını kaybetmeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular mutlu sona ulaşabilmek adına kenetlendi. Galatasaray'ın olası kaybında farkı eritip ardından da öne geçmeyi hedefleyen Kanarya'da elde edilecek zafer transfere de yansıyabilir.
Uzun süredir elde edilemeyen lig kupasının müzeye gelmesiyle birlikte başkan Ali Koç'un ayrılan bütçeyi daha da yukarı çekebileceği öğrenildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BÜYÜK KOZ
Sezonu zirvede tamamlasa da ikinci de olsa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak olan Fenerbahçe'de bu durum avantaja çevrilecek.
Kadrosuna katacağı yıldızlarla bu kez lig aşamasına katılmayı hedefleyen Kanarya'nın imza attırmayı planladığı isimler şimdiden heyecan yaratmış durumda.
EN BÜYÜK GELİR TRANSFERDEN
Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de yeni isimler listeye eklenebilir. Yönetim, yıldız futbolculara gelecek teklifleri değerlendirerek kararını verecek.
Gündemdeki oyuncuların ayrılması halinde 100 milyon eurodan fazla bir girdinin kasayı doldurması bekleniyor.
Ayrıca bu meblağ yine transferde harcanacak ve yıldız futbolcuların takıma katılmasında kullanılacak. Birçok yıldız isim gündemde yer alıyor.
EN-NESYRI ARAPLARIN RADARINDA
Sezon başında 20 milyon euro bonservisle Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan takımlarının radarında bulunuyor. Faslı futbolcu için kış döneminde geri çevrilen teklifler yazın kabul edilebilir.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon giydiği çubuklu formayla 26 kez ağları havalandırarak çok önemli bir katkı sağladı.
Ayrıca Süper Lig'in satış rekorunu da kırma konusundaki potansiyeli de elinde bulunduruyor. En-Nesyri'nin 40 milyon euro civarında bir teklife satılması gündemde.
LIVAKOVIC ADA YOLUNDA
Geçen sezon Dinamo Zagreb'den uzun uğraşlar sonucunda kadroya dahil edilen Dominik Livakovic de ayrılabilir. Hırvat kaleci için yönetimin beklentisi 15 milyon Euro civarında.
Bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 32 gol yiyen 30 yaşındaki file bekçisi, 9 karşılaşmada kalesini rakiplere kapattı.
Livakovic ile İngiliz ekipleri ilgileniyor. Hatta Fenerbahçe yeni bir kaleci arayışına da başladı.
SYZMANSKI'YE 20 MİLYON EURO
Feyenoord'daki performansı sonrasında bonservisi Dinamo Moskova'dan alınan Sebastian Szymanski, geçirdiği durgun dönemin ardından yeniden adından söz ettirmeyi başardı.
Bu sezon 45 karşılaşmada 7 gol ve 9 asistlik istatistik yakalayan Polonyalı maestro için karar verilecek.
25 yaşındaki futbolcu için eski takımı Feyenoord'un yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan talipler var.
JAYDEN DA LİSTEDE
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde'nin de satışı gündemde. Hollandalı futbolcunun talipleri var. Ülkesinden PSV en ciddi alıcı. Yıldız oyuncu için 15 milyon eurodan aşağı satmama kararı alındı.
GELİR DAHA DA ARTACAK
Sarı lacivertlilerin satacağı oyunculara göre gelir daha da yükselebilir. Zira yerli isimlerden Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın bonservisleri de çift haneli olarak görülüyor. Yusuf'un 25-30 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor.
YILDIZLAR YAĞACAK
Fenerbahçe'nin beklediği satışların yapılması ve istenilen parayı kasasına koymasının ardından transfer için de harekete geçilecek. Listede bulunan ve görüşülen isimlere imza attırılacak.
EN GÜÇLÜ ADAY PERRI
Kanarya'nın dev operasyonundaki ilk isim Lucas Perri. Brezilyalı kaleci için Galatasaray'ın ilgisine rağmen öne geçildi ve Fransız basınına göre imzaların atılması an meselesi.
VLAHOVIC'E TAKİP
Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmaya yakın görünmesi ve Youssef En-Nesyri'nin de satılma ihtimali üzerine Dusan Vlahovic listede tutuluyor. Sırp golcü için temaslar hızlandırılacak.
SOL BEK İÇİN OPERASYON
Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında bu bölgede Oosterwolde'nin de sakatlığı sonrasında eksiklik yaşayan Fenerbahçe'de birçok isim gündemde yer alıyor. Özellikle Gent forması giyen ve şu sıralar sakatlığı bulunan Archie Brown ağır basıyor. Ayrıca kiralık oyuncuların kulüpte tutulması adına girişimler olumlu sonlandırılmaya çalışılacak. Eğer istenen sonuç alınmazsa bu oyuncular yerine de yıldız transferleri yapılacak.