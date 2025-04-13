Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

25 yaşındaki futbolcu için eski takımı Feyenoord'un yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan talipler var.

JAYDEN DA LİSTEDE Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde'nin de satışı gündemde. Hollandalı futbolcunun talipleri var. Ülkesinden PSV en ciddi alıcı. Yıldız oyuncu için 15 milyon eurodan aşağı satmama kararı alındı.

GELİR DAHA DA ARTACAK Sarı lacivertlilerin satacağı oyunculara göre gelir daha da yükselebilir. Zira yerli isimlerden Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın bonservisleri de çift haneli olarak görülüyor. Yusuf'un 25-30 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor.

YILDIZLAR YAĞACAK Fenerbahçe'nin beklediği satışların yapılması ve istenilen parayı kasasına koymasının ardından transfer için de harekete geçilecek. Listede bulunan ve görüşülen isimlere imza attırılacak.