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Fenerbahçe'den transfere 100 milyon euro! Kadıköy'e yıldız yağacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer hamlelerini yapmak üzere harkete geçti. Sarı lacivertli ekipte kadroya katılacak isimler için oluşturulacak gelir sonrasında yıldızlar tek tek imza atmaya başlayacak. Kasaya girecek miktarın en az 100 milyon euro olması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 10:31
Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

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Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi zirveye oynayabilecek ve Avrupa'da üst turlara oynayabilecek bir oyuncu grubunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

MOURINHO'NUN İSTEKLERİNİ BRANCO BİTİRECEK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket edilen operasyonda sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç ile de irtibat halinde kalarak istenilen oyuncuları getirebilmek adın çaba harcıyor.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Takımın öncelikli olarak görülen eksikleri üzerinden gerçekleştirilecek olan transferler için büyük bir gelir kaynağı oluşturulmak isteniyor. Eğer planlanan meblağ kasaya girerse pek çok futbolcu İstanbul'a ayak basabilir.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Bu sezon çok zor zamanlardan geçse de şampiyonluğa olan inancını kaybetmeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular mutlu sona ulaşabilmek adına kenetlendi. Galatasaray'ın olası kaybında farkı eritip ardından da öne geçmeyi hedefleyen Kanarya'da elde edilecek zafer transfere de yansıyabilir.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Uzun süredir elde edilemeyen lig kupasının müzeye gelmesiyle birlikte başkan Ali Koç'un ayrılan bütçeyi daha da yukarı çekebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ BÜYÜK KOZ

Sezonu zirvede tamamlasa da ikinci de olsa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak olan Fenerbahçe'de bu durum avantaja çevrilecek.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Kadrosuna katacağı yıldızlarla bu kez lig aşamasına katılmayı hedefleyen Kanarya'nın imza attırmayı planladığı isimler şimdiden heyecan yaratmış durumda.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

EN BÜYÜK GELİR TRANSFERDEN

Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de yeni isimler listeye eklenebilir. Yönetim, yıldız futbolculara gelecek teklifleri değerlendirerek kararını verecek.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Gündemdeki oyuncuların ayrılması halinde 100 milyon eurodan fazla bir girdinin kasayı doldurması bekleniyor.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Ayrıca bu meblağ yine transferde harcanacak ve yıldız futbolcuların takıma katılmasında kullanılacak. Birçok yıldız isim gündemde yer alıyor.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

EN-NESYRI ARAPLARIN RADARINDA

Sezon başında 20 milyon euro bonservisle Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan takımlarının radarında bulunuyor. Faslı futbolcu için kış döneminde geri çevrilen teklifler yazın kabul edilebilir.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

27 yaşındaki futbolcu bu sezon giydiği çubuklu formayla 26 kez ağları havalandırarak çok önemli bir katkı sağladı.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Ayrıca Süper Lig'in satış rekorunu da kırma konusundaki potansiyeli de elinde bulunduruyor. En-Nesyri'nin 40 milyon euro civarında bir teklife satılması gündemde.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

LIVAKOVIC ADA YOLUNDA

Geçen sezon Dinamo Zagreb'den uzun uğraşlar sonucunda kadroya dahil edilen Dominik Livakovic de ayrılabilir. Hırvat kaleci için yönetimin beklentisi 15 milyon Euro civarında.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 32 gol yiyen 30 yaşındaki file bekçisi, 9 karşılaşmada kalesini rakiplere kapattı.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Livakovic ile İngiliz ekipleri ilgileniyor. Hatta Fenerbahçe yeni bir kaleci arayışına da başladı.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

SYZMANSKI'YE 20 MİLYON EURO

Feyenoord'daki performansı sonrasında bonservisi Dinamo Moskova'dan alınan Sebastian Szymanski, geçirdiği durgun dönemin ardından yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

Bu sezon 45 karşılaşmada 7 gol ve 9 asistlik istatistik yakalayan Polonyalı maestro için karar verilecek.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

25 yaşındaki futbolcu için eski takımı Feyenoord'un yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan talipler var.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

JAYDEN DA LİSTEDE

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde'nin de satışı gündemde. Hollandalı futbolcunun talipleri var. Ülkesinden PSV en ciddi alıcı. Yıldız oyuncu için 15 milyon eurodan aşağı satmama kararı alındı.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

GELİR DAHA DA ARTACAK

Sarı lacivertlilerin satacağı oyunculara göre gelir daha da yükselebilir. Zira yerli isimlerden Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın bonservisleri de çift haneli olarak görülüyor. Yusuf'un 25-30 milyon eurodan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

YILDIZLAR YAĞACAK

Fenerbahçe'nin beklediği satışların yapılması ve istenilen parayı kasasına koymasının ardından transfer için de harekete geçilecek. Listede bulunan ve görüşülen isimlere imza attırılacak.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

EN GÜÇLÜ ADAY PERRI

Kanarya'nın dev operasyonundaki ilk isim Lucas Perri. Brezilyalı kaleci için Galatasaray'ın ilgisine rağmen öne geçildi ve Fransız basınına göre imzaların atılması an meselesi.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

VLAHOVIC'E TAKİP

Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmaya yakın görünmesi ve Youssef En-Nesyri'nin de satılma ihtimali üzerine Dusan Vlahovic listede tutuluyor. Sırp golcü için temaslar hızlandırılacak.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

SOL BEK İÇİN OPERASYON

Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında bu bölgede Oosterwolde'nin de sakatlığı sonrasında eksiklik yaşayan Fenerbahçe'de birçok isim gündemde yer alıyor. Özellikle Gent forması giyen ve şu sıralar sakatlığı bulunan Archie Brown ağır basıyor. Ayrıca kiralık oyuncuların kulüpte tutulması adına girişimler olumlu sonlandırılmaya çalışılacak. Eğer istenen sonuç alınmazsa bu oyuncular yerine de yıldız transferleri yapılacak.

Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak

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Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak
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