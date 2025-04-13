Bahreyn GP’de zafer Oscar Piastri’nin

Bahreyn'in 5.412 metre uzunluğundaki Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Mclaren takımı üstün bir performans sergiledi. Oscar Piastri yalnızca birinciliği değil, en hızlı tur zamanını da elde ederek dikkatleri üzerine çekti.
Formula 1'de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek.
Oscar Piastri (AA)
Bahreyn Grand Prix'inin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan
2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan
3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan
4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan
5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan
Takımlar
1- McLaren: 151 puan
2- Mercedes: 93 puan
3- Red Bull: 71 puan
4- Ferrari: 57 puan
5- Haas Ferrari: 20 puan