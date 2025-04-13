Bahreyn GP’de zafer Oscar Piastri’nin

Bahreyn'in 5.412 metre uzunluğundaki Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Mclaren takımı üstün bir performans sergiledi. Oscar Piastri yalnızca birinciliği değil, en hızlı tur zamanını da elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek.