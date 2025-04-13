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Bahreyn GP'de zafer Oscar Piastri'nin

Formula 1’de 2025 sezonunun dördüncü yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinde kazanan Mclaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan genç pilot, 57 tur sonunda 1:35:39.435’lik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti ve bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 21:07 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 21:07
Bahreyn GP’de zafer Oscar Piastri’nin

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Bahreyn'in 5.412 metre uzunluğundaki Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Mclaren takımı üstün bir performans sergiledi. Oscar Piastri yalnızca birinciliği değil, en hızlı tur zamanını da elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Oscar Piastri (AA)Oscar Piastri (AA)

Bahreyn Grand Prix'inin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar
1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan
2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan
3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan
4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan
5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan

Takımlar
1- McLaren: 151 puan
2- Mercedes: 93 puan
3- Red Bull: 71 puan
4- Ferrari: 57 puan
5- Haas Ferrari: 20 puan