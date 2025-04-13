Beşiktaş’tan Ernest Muçi açıklaması! Gerime ve kanama tespit edildi

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekibin mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncusu Ernest Muçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Joao Mario'ya bıraktı.
Karşılaşma sonrası Beşiktaş Kulübü, Muçi'nin sağlık durumuna dair resmi bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Arnavut futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun tedavisine derhal başlandığını ve süreçle ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirtti.