Beşiktaş’tan Ernest Muçi açıklaması! Gerime ve kanama tespit edildi

Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun tedavisine derhal başlandığını ve süreçle ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş Kulübü, Muçi'nin sağlık durumuna dair resmi bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Arnavut futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş , sahasında karşılaştığı Başakşehir 'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekibin mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncusu Ernest Muçi , yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Ernest Muçi (İHA)

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."