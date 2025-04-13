Mendizorrotza Stadyumu'ndaki mücadelede Real Madrid, 34. dakikada Camavinga'nın golüyle öne geçti. Ancak 38. dakikada Fransız yıldız Kylian Mbappe, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası kart kırmızıya döndü ve Madrid temsilcisi sahada 10 kişi kaldı.