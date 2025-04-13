Mendizorrotza Stadyumu'ndaki mücadelede Real Madrid, 34. dakikada Camavinga'nın golüyle öne geçti. Ancak 38. dakikada Fransız yıldız Kylian Mbappe, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası kart kırmızıya döndü ve Madrid temsilcisi sahada 10 kişi kaldı.
Arda Güler (İHA)
ARDA GÜLER 63 DAKİKA SAHADA
Milli yıldız Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. 19 yaşındaki futbolcu, etkili performansıyla dikkat çekti.
Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve 70 puanlı lider Barcelona'yı yakından takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.