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Arda yıldızlaştı zirve takibi sürdü! Alaves - Real Madrid: 0-1 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'i Eduardo Camavinga’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 22:21 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 22:21
Arda yıldızlaştı zirve takibi sürdü! Alaves - Real Madrid: 0-1 | MAÇ SONUCU

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Mendizorrotza Stadyumu'ndaki mücadelede Real Madrid, 34. dakikada Camavinga'nın golüyle öne geçti. Ancak 38. dakikada Fransız yıldız Kylian Mbappe, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası kart kırmızıya döndü ve Madrid temsilcisi sahada 10 kişi kaldı.

Arda Güler (İHA)Arda Güler (İHA)

ARDA GÜLER 63 DAKİKA SAHADA

Milli yıldız Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. 19 yaşındaki futbolcu, etkili performansıyla dikkat çekti.

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve 70 puanlı lider Barcelona'yı yakından takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.