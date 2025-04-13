Karadeniz temsilcisi, kritik karşılaşmada güçlü rakibi karşısında üstün bir performans sergileyerek parkeden galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek TBL şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLUK KUPASI BODRUM'DA VERİLECEK

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını sezonun son haftasında oynayacağı Bodrum deplasmanında alacak. Bordo-mavili ekip, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne dönmenin sevincini yaşıyor.