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Solskjaer'den yenilgi için flaş sözler! "İlaç kurtartmaz ameliyat lazım"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan Yusuf Sarı'nın iki golüyle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Avrupa Ligi'ne katılma yarışında büyük bir fırsat kaçıran Kartal, son 6 maçında sadece bir kez kazanabildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, durumun düzeltilemsiyle ilgili olarak; "İlaç kurtartmaz ameliyat lazım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 21:48 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 21:48
Solskjaer’den yenilgi için flaş sözler! İlaç kurtartmaz ameliyat lazım

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından konuşan Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulunarak çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Norveçli teknik adamın sözleri;

"Takım potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Athletic Bilbao, Galatasaray, Trabzonspor maçları... Her maça aynı şekilde yaklaşmak zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sonuç oyuncularımızdan beklediğimiz bir şey değil. 2 farklı hoca, 3 başkan geldi. Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım. Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız. Eğer savaşmazsanız, geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız! Futbolun altın kuralı bu. Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız. Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum. Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor."

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