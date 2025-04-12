PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ege'de sessizlik! Bodrum FK - Antalyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bodrum FK, Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk etti. Her iki takımın da gol bulmakta zorlandığı karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 34’e, Antalyaspor ise 40’a yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 21:58
Ege’de sessizlik! Bodrum FK - Antalyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İki takımın da gol bulamadığı mücadelede puanlar paylaşıldı. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 40'a, Bodrum FK ise 34'e yükseltti.

Süper Lig'de gelecek haftayı BAY geçecek olan Antalyaspor, ardından Sivasspor deplasmanında sahne alacak. Bodrum FK ise zorlu Galatasaray deplasmanında puan arayacak.

2. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında, ceza sahasına yapılan ortada Puscas'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

4. dakikadaki Bodrum FK atağında, ceza sahası önünden Celustka'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'den oyun alanına döndü.

13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Bodrum FK atağında Fredy topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kaleci Kenan Piric, Puscas'dan önce topa hakim oldu.

18. dakikadaki Antalyaspor atağında Soner Dikmen'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Larsson, ceza sahasına orta yaptı. Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

45+5. dakikadaki Antalyaspor atağında Van de Streek sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Samudio'nun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Van de Streek'in yeniden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Sousa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında ceza alanında karambol oluştu. Kale önünde Celustka, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

76. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Fredy topu Taylan Antalyalı'ya aktardı. Taylan'ın ceza alanı çizgisinden vuruşunda, kaleci Kenan Piric topa hakim oldu.

86. dakikada Bodrum FK sol kanattan serbest vuruş kazandı. Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik
CHP’de yeni MYK belli oldu: Mavi Vatan’a masal diyen Namık Tan listede!
Kartal’a bir haller oldu! Beşiktaş - Başakşehir: 0-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar! İşte o liderler
CHP’nin Sözcüsü sabotaj peşinde! 13 istek iddiası yalan çıktı
Umman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile görüştü: Açıklamalar peş peşe geldi
Beşiktaş divan kurulu toplantısında ortalık karıştı: Hasan Arat’a yumruklu saldırı! Tevfik Yamantürk’e olay sözler ve Serdal Adalı’dan ilk açıklama
Trump zeka testi yaptırdı! Bütün soruları bildim dedi: Biden’a bilişsel gönderme
Donald Trump ile Elon Musk arasında kriz! Başkan İhtiyacım yok dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Suriye mesajı: Küllerinden doğuyor
Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine devrede! İşte İstanbul’un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
İsviçre dergisinden çok konuşulacak manşet: Büyük Erdoğan
Altın fiyatları uçtu! Yatırım olarak alınır mı? 2025 tahminleri yükseldi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Google’a ceza kesildi! Hukuki düzenleme geliyor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Antalya Diplomasi Forumu’na övgü
Fenerbahçe’de gizemli hisse satışı: Ali koç yönetiminin cevap vermesi gereken sorular!
İşte Ekrem İmamoğlu mağdurları! 3 intihar! Tehdit, mobbing ne ararsan var
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!