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Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geride bırakırken Fenerbahçe ile arasındaki farkı da bir maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın ardından Cimbom'un performansını değerlendiren spor yazarları önemli tespitlerde bulundu. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 08:01
Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu randevunun 14. dakikasında Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda sahaya adeta golle dönen Aslan, Victor Osimhen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Rakibine karşı gol fırsatı vermeyen ve pozisyon konusunda da kalesini iyi savunan Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde elden kaçan namağlup unvanının ardından elde edilen zafer herkesi sevindirdi.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

32. haftada Bodrum FK'yı ağırlayacak olan sarı kırmızılı ekibin önünde 7 final maçı bulunuyor. Oyuncular, teknik heyet ve yönetim şampiyonluk konusunda her geçen gün daha da inançlı hale geliyor.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları ise 90 dakikaya dair farklı pencerelerden bakarak tespitlerde bulundu. İşte o yorumlar...

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

ONUR ÖZKAN: İTALYAN TAKIMI GİBİ

OKAN Buruk'un 2.5 yıldır herkese ezberlettiği bir oyunu var. Kazandı, kaybetti, bazen çok eleştirildi, bazen ağır yenilgiler aldı ama bu oyundan hiç vazgeçmedi.
Riskin, ofansif düşüncenin, sahanın her bölgesinde agresif presin ön planda olduğu bir oyundu bu. Ancak özellikle ocak ayından bu yana yaşanan savunma sıkıntıları ve eski ritminden çok uzak olan hücum performansı Beşiktaş derbisinde kırmızı alarm verince Okan Buruk da değişim için düğmeye bastı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

İlk olarak Fenerbahçe derbisinde gördük değişimi. Lemina'nın merkezi üçlemesiyle daha kompakt, saha yerleşimi çok daha iyi, savunma performansı ve ikili mücadele kalitesi yükselen bir Galatasaray izlemiştik Kadıköy'de.
Samsunspor deplasmanında Okan Buruk'un takımından artık ne beklediği daha net ortaya çıktı. Santra ile beraber oyunun kontrolünü hep elinde tutan, riski minimum derecede alan, merkezde sert bir takım izledik.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Aslında 15 günde tıpkı bir İtalyan takımına dönüştü Galatasaray.
Yolun çok kısaldığı ve hatanın telafisinin zor olduğu bir dönemde yaşanan değişimin Galatasaray'a skor istikrarı olarak geri döneceğini düşünüyorum.
Burada kritik nokta hücumda yan aktörlerin sahne almasıydı. Dün Yunus Akgün bunu çok iyi başardı. Önce attı, sonra attırdı ve gecenin yıldızı oldu.
Lemina, Davinson, Osimhen ve Torreira da iyi bir performans sergiledi.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

"Kontrolü hep elinde tutan, riski minimum derecede alan, merkezde sert bir takım izledik. 15 günde bir tıpkı İtalyan takımına dönüştü Galatasaray."

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

EVREN TURHAN: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

GALATASARAY, dün akşam ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıktı. Oyunun bütün kontrolü ilk yarıda Galatasaray'da idi...
Samsunspor daha çok bekleyip kontra ataklarla pozisyon aramaya çıktı. Belki çok üretken değildi ama Galatasaray'ın ilk yarıda Yunus ile golü bulması takımı biraz rahatlattı. Yunus'un temposu yüksek olmasa bile muhteşem bir gol attı. Barış çok etkisiz gözüktü maç içinde. Sara bir türlü istediği tempoya çıkamadı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kupada oynadığı performansı dün yoktu sahada. Ama baktığın zaman Sallai ve Eren iki kenarda da çok kontrollü oynadı. Savunmada da hiç pozisyon vermedi Galatasaray. Muslera'ya top bile değmedi ilk yarı... Bu çok önemliydi Galatasaray adına. Özellikle Osimhen biraz yalnız kaldı.
İlk yarıda istediği topları alamadı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

İkinci yarı golle başlamak mükemmel oldu Galatasaray için... Yunus'un Osimhen'e attığı pas mükemmeldi.
2-0'dan sonra Galatasaray daha net pozisyonlar buldu. Sara son vuruşlarda iyi değildi. Sonuç olarak zorlu gözüken ve rakiplerinin Samsunspor'un kafasını karıştırdığı haftada Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

"Zorlu gözüken ve rakiplerinin Samsunspor'un kafasını karıştırdığı haftada Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı."

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

REHA KAPSAL: HAFIZA

Ligin boyunun iyice kısaldığı, her maçın zor ve telafisinin olmadığı haftalarda şampiyonluk yarışında Samsunspor deplasmanında tek hedef, Galatasaray için 3 puandı. Oyuna Samsunspor daha iyi başlasa da sarı kırmızılılar kalitesi ile öne geçmesini bildiler. Topa sahip olarak oynayan ve set hücumu yapan Galatasaray, topu rakibine bırakarak yalnız kontratak ile gol arayan Samsunspor'du. İlk yarı daha baskın taraf sarı kırmızılılar olsa da onlar da üretkenlikte sıkıntı çektiler. Bunun en büyük nedeni hücumda konumlanmaları ve hareketliliği iyi değildi.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Bu da üçüncü boş oyuncuyu bulmakta sıkıntı yaşamasına neden oldu. İkinci yarının başında Osimhen'in attığı gol, ilk yarıda yapılmayan üçüncü boş oyuncunun bulunması açısından organize olarak atılması çok doğru hücum aksiyonuydu. Bu golle Galatasaray, maçın fişini çekmiş oldu ve sonraki bölümde aktif dinlenme yaparak hem topu hem de oyunu kontrol ederek süreyi eritip zor geçmesi beklenen bir deplasmandan üç puanla dönmesini bildiler. Galatasaray'ın en büyük özelliği galip gelmesi gereken maçı kazanmasını bilme beceresini göstermesi ve böyle bir hafızaya sahip olması.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

ZEKİ UZUNDURUKAN: YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Lider Galatasaray için kağıt üzerinde zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Sonuçta lig üçüncüsü Samsunspor ile hem de deplasmanda bir maça çıkıyordu Aslan. Ama Samsun'da çok iyi bir oyunla, kolay sonuca gitti Galatasaray! Dinlenmek Galatasaraylı oyuncuları hem bedenen, hem de ruhen kendine getirmiş. Dün 25. şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini ve bu yola baş koyduklarını gösterdiler.
Hem de hakem Ozan Ergün'ün kötü yönetimine ve VAR'daki Tomasz Kwiatkowski'ye rağmen! Dün Galatasaray'ın bir net penaltısını vermedi bu ekip! 19. dakikada Torreira'nın düşürüldüğü pozisyona penaltı vermemek, facia bir hataydı. Bu durumda hem Samsunspor'u, hem de maçın hakemlerini de yenmiş oldu Galatasaray!

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Sarı-kırmızılılar, maç boyunca hep ön alan baskısı yaptı. Dönen topları aldı, atakları yeniden başlattı. Hatta Galatasaray'ın stoperleri de ön alan baskısı yaparak topa sahip oldu, hücuma destek verdi. Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki orta alandaki o doğru üçlüye Samsunspor maçında da görev verdi. Torreira adeta bir atom karınca gibiydi. Lemina, orta alanda yaptığı baskı ile Samsunspor'un hücumcularına göz açtırmadı. Sara çok çalıştı ama hâlâ eski Sara değil. İkinci yarıda Osimhen'in 'al da at' tadındaki pasına o kadar kötü vurdu ki… Galatasaray dünkü maçı orta saha gücüyle kazandı bir anlamda. Çünkü maç boyunca orta alanda üstünlük hep Galatasaray'daydı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Hakem Ozan Ergün'ün ilk yarıda Eren Elmalı'ya gösterdiği bir sarı kart vardı ki, inanılır gibi değil. Eren, rakibine dokunmadı bile. Bu nasıl bir sarı kart! Bu arada Eren Elmalı da müthiş oynuyor. Çok formda. Galatasaray'ın süper golcüsü Osimhen dün yine çok büyük oynadı. Sadece gol atmakla kalmadı, topun olduğu her yere adeta kendini ışınladı. Rakip savunmayı dağıttı, ikili mücadeleleri hep kazandı. Takımını atağa kaldırdı. Servis yaptı. Gözlerimizin pasını sildi Osimhen! Ligde 21. golünü attı. Sakatlık sonrasında yavaş yavaş ritmini bulan Yunus Akgün de Samsun'da harika bir vuruşla gol perdesini açtı. 1 gol, 1 de asistle galibiyetin mimarı oldu Yunus...
Şampiyonluk yarışında zorlu viraja girilirken, Galatasaray, Samsun'dan altın değerinde bir üç puanla döndü. Güçlü oyunla gelen galibiyet, Galatasaray adına çok anlamlıydı. Duraklama dönemini çok az kayıpla geçen Galatasaray için Samsun'da tekrar yükseliş dönemi başlamış oldu. Çünkü takımın omurgasını oluşturan oyuncular, mayıs ayı yaklaşırken tekrar form tutmaya başladı. Bu da Galatasaray adına şampiyonluk belirtilerinden biri oldu. Samsunspor'da ise hem oyun olarak, hem de sonuç olarak düşüş devam ediyor!

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

LEVENT TÜZEMEN: AKILLI VE DİKKATLİ OYNADI

Hafta içinde psikolojik baskı altında kalan G.Saraylı futbolcular, Samsun'da sakin, akıllı ve dikkatli oynayarak galibiyete ulaştı.
Samsunlu futbolcular, 11 kişi kalelerine kapanıp G.Saray'ın hücuma çıkarken yapacağı pas hataları ile kontratak golü aradılar.
Davinson, Abdülkerim savunmayı sakinlikle ve başarı ile yönetirken Samsun'a hızlı hücum yapabilecek fırsatları vermediler.
Tesadüfe bakın G.Saray ilk iki isabetli şutunda iki gol buldu. İlkinde atağı Osimhen başlattı, Samsun defansına sinsice yaklaşan Yunus golü attı. İkinci yarının başında Yunus'un 'al da at' diye verdiği pası Osimhen köşeye kadife bir vuruşla gol yapıp G.Saray'ı zihinsel olarak rahatlattı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

2-0 sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren Galatasaray hücum zenginliğini de yakaladı ama Sara'nın yetersiz performansı sonucu iki net pozisyonu gol yapamadı.
Oyunun genelinde topa hakim olan, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösteren, telaş ve panikten uzak duran Galatasaraylı oyuncular kazandıkları 3 puan ile şampiyonluk yarışındaki haftaları kendileri adına kısalttılar.
G.Saray, 7 haftada 6 maç kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Torreira yine Galatasaray'ın orta alandaki dinamosuydu, Lemina uyarılmış olacak ki basit oynamaya çalıştı, gereksiz çalımlar atmadı.
Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı yıldız stoper G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı.
Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı!
G.Saray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

MUSTAFA ÇULCU: PENALTI VERİLMELİYDİ

Samsun'da ilk yarıyı önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya da golle başladı rahatladı ve oyunu kontrolüne aldı. Zor bir deplasmandan daha galibiyetle ayrıldı.
Ozan Ergün, bu sezon parlayan, boylu poslu hakemlik kumaşı olan yeni nesil hakemlerimizden.
Kadro derinliği olmayınca hata yapsalar da Süper Lig'de maç verilerek yetiştiriliyor. Faullerde, kartlarda hataları var. Deneyim ve zamana ihtiyaç var.
Maçın hemen başında taç atışında havadan inen top Samsunsporlu Drongelen'in sol koluna temas ediyor. Oyuncunun kolları genişlemiyor, topa gitmiyor, yer alma esnasında doğal adımlama koşu halinde iken kol olması gereken yerdeyken top geliyor.
Devam kararı doğru.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Samsunspor'un attığı golde Holse santimlerle VAR'dan ofsayt ve gol iptali geldi. Yardımcı golü vermişti!
Hani teknolojiye inanmayanların lehine olan bu çok ince ofsayt gol iptaline acaba ne diyecekler?
Torreira-Drongelen mücadelesinde Galatasaray penaltı bekledi. Üstte bir şey yok, lakin aşağıda ayakların işlevi Torreira'yı bozuyor düşürüyor sahada hakem penaltı vermeliydi. Eren'e çıkan sarı karta katılmıyorum. Temas yok çünkü.
Holse süsledi hakeme yedirdi.
Sarıdan eminsen Eren'in yüz yüze sana olan tepkisinde hakem olarak ezilmemelisin. Demek ki sen de gösterdiğin sarı karta inanmıyorsun!
Osimhen'in topsuz alanda Drongelen'in yüzüne yaptığı ellerin illegal kullanımına sarı ve aleyhine endirekt vermeliydi oralı bile olmadı.
Emre-Sara mücadelesinde Emre elle bilerek oynuyor lakin pozisyon ceza alanı dışında hakemin görüşüne kapalı kaldı o da zaten göremedi. Sallai-Drongelen ikili mücadelesinde Drongelen'e çıkan sarı doğru ama Sallai kolunu silah gibi kullanılmadı kırmızı olmaz rakipte kan var Sallai'ye mutlak sarı çıkmalıydı.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

BÜLENT TİMURLENK: USTALIK ESERİ MAÇ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının gerisinde puan tablosunda 3. sırada yer alan sezonun flaş ekibi Samsunspor'un fikstürde lider için sert rakip olduğunu söylemek zamansız bir tahmin. Zaman ise şu; maç günü geldiğinde Samsunspor ne halde, G.Saray ne halde… Bunu aylar önceden bilen dün Ankara'ya kar yağacağını da bilir…

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

F.Bahçe'yi eleyip 4 gün iznin ardından tesislerine çekilen Okan Buruk'un takımı için bu deplasman, puan farkı üçe inmişken doğrusu büyük hendekti. Buruk, fabrika ayarlarına döndüğü 4-2-3-1 ile kalite farkını ortaya koyarsa ev sahibini tabelada teslim alırdı. Erken gelen gol öncesinde Samsun'un VAR'dan dönen golünün takımın vidalarını sıktığı kesin. Sonrasında oyunu kontrol edip topa yüzde 60 sahip olurken iki şeyi doğru yaptılar. Geriden oyun kurarken sahayı enlemesine mükemmel kullanıp rakibi koşturdular ve iki kanat Barış ile Yunus ikinci kulvara geçtiğinde beklerin hücumda önünü açtılar. Muslera'nın kalesine isabetli şut gelmeyen, Osimhen'in golüyle rakibin fişinin çekildiği oyunun Allegri'nin Juventus ile 5 şampiyonluk kazandığı tabelacı futbola selamı var. Sezonun ilk yarısının yıldızı Yunus'un bir gol, bir asisti sezon finaline gelirken mühim. Lemina'nın pozisyon bilgisi, ilk yarıdaki durgun Sara'nın ikinci yarıdaki devamlılığı ondan daha da mühim. Okan Buruk'un ustalık eseri bir 90 dakika izledik. Haftanın açılış maçını kazanıp ayaklarını uzatıp kalan maçları patlamış mısır yiyerek izleyebilir.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

AHMET ÇAKAR: TÜRKİYE'NİN EN İYİ HAKEMİ

Samsunspor deplasmanı kağıt üzerinde zor görünüyordu. Mücadele öncesinde tüm otoriteler Galatasaray'ın zorlanacağını söylerken maça baktığımızda hiç de öyle olmadı. G.Saray her ne kadar tempoyu düşük tutsa da hemen hemen istediği her şeyi yaptı. Maçın hemen başında Yunus, ceza alanı içindeki karambolde önüne düşen topa çok iyi vurdu. Zaten markaj altında değildi, kendine özgü tekniğiyle takımını öne geçirdi. Bundan sonra Samsunspor kontrataklarla çabuk çıksa da tüm kontrol yine Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle orta sahada Lemina, Torreira ve Sara, iki yönlü de iyi işler yaptılar.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

Barış ve Yunus da onlara yardımcı olunca düşük tempolu maçta Galatasaray hakimiyetini sağladı. İkinci yarının hemen başında da Osimhen ile skoru perçinledi ve 3 puanı alıp zor bir deplasmandan daha rahat bir şekilde evine döndü. Galatasaray'ın dinlenmiş olması çok önemli. Geçen hafta bay geçtiler, diriydiler ve istedikleri her şeyi yaptılar. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyeti daha almayı başardılar. Maçın hakemi Ozan Ergün, ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle ikinci yarıda Sallai'nin dirseğini kaçırdı. Ama tüm bunlara rağmen bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi.

Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!

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