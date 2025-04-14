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Yunus Akgün için teklif kapıda!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Avrupa ekipleri tarafından radara alındı. Yönetimin genç futbolcuya yeni ve iyi bir sözleşme sunacağı aktarıldı. Sezon bitiminde Yunus'la sözleşme imzalanması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 08:42
Yunus Akgün için teklif kapıda!

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta 12 gol, 9 asistle kariyer rekoruna koşan Yunus, en iyi dönemini yaşıyor. Aynı zamanda A Milli Takım'da da düzenli bir şekilde şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, birçok önemli kulübün listesinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'ta oynadığı maçları scout ve temsilciler takip ediyor. Sezon sonunda önemli bir tekliflerin gelmesi beklenen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübün de çalışmaları bulunuyor.

Yönetimin genç futbolcuya yeni ve iyi bir sözleşme sunacağı aktarıldı. Sezon bitiminde Yunus'la sözleşme imzalanması hedefleniyor.

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