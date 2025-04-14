Yunus Akgün için teklif kapıda!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta 12 gol, 9 asistle kariyer rekoruna koşan Yunus, en iyi dönemini yaşıyor. Aynı zamanda A Milli Takım'da da düzenli bir şekilde şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, birçok önemli kulübün listesinde bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'ta oynadığı maçları scout ve temsilciler takip ediyor. Sezon sonunda önemli bir tekliflerin gelmesi beklenen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübün de çalışmaları bulunuyor.



Yönetimin genç futbolcuya yeni ve iyi bir sözleşme sunacağı aktarıldı. Sezon bitiminde Yunus'la sözleşme imzalanması hedefleniyor.