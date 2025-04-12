SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı öncesi stadı kar kapladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hespalar 3 puan üzerine kuruldu. Sarı lacivertli ekip oldukça soğuk havada oynanacak mücadeleden kazanarak ayrılmak amacında. Zorlu randevu öncesinde -14'e kadar düşen hava sıcaklığının yanı sıra 4 Eylül Stadı karla kaplandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 17:09
Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı öncesi stadı kar kapladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hava, 4 Eylül Stadı'nın zeminini etkiledi.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi Sivas'ta kar yağışı etkisini gösterdi (DHA)Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi Sivas'ta kar yağışı etkisini gösterdi (DHA)

HAVAYA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası stat zemini kısmen karla kaplanırken, hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düşmesi dikkat çekti. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıkların önemini artırdı. Özellikle Kanarya'nın bu hava koşullarına göre özel önlemle Sivas'a geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe Sivasspor maçı için hava durumuna özel önlem aldı (DHA)Fenerbahçe Sivasspor maçı için hava durumuna özel önlem aldı (DHA)

Statta bulunan alttan ısıtma sistemi sayesinde zeminin büyük bölümünde kar birikimi engellenirken, güney kale arkasındaki belirli bir bölgede ince bir kar örtüsü oluştu. Yetkililer, sistemin çalışmaya devam ettiğini ve zemin koşullarının kısa sürede normale döneceğini belirtti.

Sivas'ta kar yağışının devam etmesi bekleniyor (DHA)Sivas'ta kar yağışının devam etmesi bekleniyor (DHA)

Öte yandan gün içinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle zeminde kar birikmesi durumuna karşı temizlik ekiplerinin hazır bekletileceği ve olası müdahaleler için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Fenerbahçeden Galatasaraya çalım! Transfer için imza an meselesiFenerbahçeden Galatasaraya çalım! Transfer için imza an meselesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Transfer için imza an meselesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de yeni MYK belli oldu: Mavi Vatan’a masal diyen Namık Tan listede!
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar! İşte o liderler
CHP’nin Sözcüsü sabotaj peşinde! 13 istek iddiası yalan çıktı
Beşiktaş divan kurulu toplantısında ortalık karıştı: Hasan Arat’a yumruklu saldırı! Tevfik Yamantürk’e olay sözler
Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine devrede! İşte İstanbul’un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
İsviçre dergisinden çok konuşulacak manşet: Büyük Erdoğan
Altın fiyatları uçtu! Yatırım olarak alınır mı? 2025 tahminleri yükseldi
Esenyurt’ta doğal gaz faciası! Patlamanın nedeni İSKİ çıktı! Yaralılar var! Evler büyük hasar aldı
Donald Trump ile Elon Musk arasında kriz! Başkan İhtiyacım yok dedi
Antalya Havalimanı sezona hazır! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Google’a ceza kesildi! Hukuki düzenleme geliyor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a özel teşekkür! Antalya Diplomasi Forumu’na övgü
Fenerbahçe’de gizemli hisse satışı: Ali koç yönetiminin cevap vermesi gereken sorular!
İşte Ekrem İmamoğlu mağdurları! 3 intihar! Tehdit, mobbing ne ararsan var
Başkan Erdoğan Ahmed Şara ile Antalya’da görüştü… Suriye için istikrar ve refah vurgusu
Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı! 5 ilde sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi
Danla Bilic’in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar ortaya çıktı | Berk Çetin gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi...
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!