Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı öncesi stadı kar kapladı

Sivas'ta kar yağışının devam etmesi bekleniyor (DHA)

Öte yandan gün içinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle zeminde kar birikmesi durumuna karşı temizlik ekiplerinin hazır bekletileceği ve olası müdahaleler için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.