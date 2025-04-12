Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı öncesi stadı kar kapladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hava, 4 Eylül Stadı'nın zeminini etkiledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hava, 4 Eylül Stadı'nın zeminini etkiledi.
HAVAYA KARŞI ÖZEL ÖNLEM
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası stat zemini kısmen karla kaplanırken, hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düşmesi dikkat çekti. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıkların önemini artırdı. Özellikle Kanarya'nın bu hava koşullarına göre özel önlemle Sivas'a geldiği öğrenildi.
Statta bulunan alttan ısıtma sistemi sayesinde zeminin büyük bölümünde kar birikimi engellenirken, güney kale arkasındaki belirli bir bölgede ince bir kar örtüsü oluştu. Yetkililer, sistemin çalışmaya devam ettiğini ve zemin koşullarının kısa sürede normale döneceğini belirtti.
Öte yandan gün içinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle zeminde kar birikmesi durumuna karşı temizlik ekiplerinin hazır bekletileceği ve olası müdahaleler için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.