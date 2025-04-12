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Önce felaket sonra fark! Manchester City - Crystal Palace: 5-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Manchester City, Crystal Palace karşısında adeta patlama yaptı. Mücadelede 2-0 geriye düşen Guardiola'nın öğrencileri, sahadan 5-2'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 18:25 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 18:25
Önce felaket sonra fark! Manchester City - Crystal Palace: 5-2 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Crystal Palace, 8. dakikada Eberechi Eze ve 21. dakikada Chris Richards'ın attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi. 28. dakikada gelen üçüncü gol ise VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Manchester City, 33. dakikada Kevin De Bruyne ve 36. dakikada Omar Marmoush'un golleriyle durumu 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan City, 47. dakikada Mateo Kovacic'in golüyle öne geçti. 56. dakikada James McAtee ve 79. dakikada Nico O'Reilly'nin attığı gollerle farkı açan Manchester temsilcisi, mücadeleyi 5-2 kazandı.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 55'e çıkararak maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti ve Şampiyonlar Ligi potasına yeniden girdi. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

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