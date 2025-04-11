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Victor Osimhen'den Samsunspor maçı sonrası transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen, zorlu randevunun ardından açıklamalarda bulunarak transferine değindi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 22:48 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 22:48
Victor Osimhen’den Samsunspor maçı sonrası transfer açıklaması

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, takımının 2-0 kazandığı Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Victor Osimhen "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz." dedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Osimhen "Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"GALATASARAY KALBİMDE OLACAK"

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Osimhen "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." şeklinde konuştu.

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