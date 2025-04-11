Okan Buruk'tan galibiyet yorumu! "Kendini sorgulamalı"

Ozan Ergün (AA)

"HAKEM KENDİNİ SORGULAMALI"

"Savunmayı iyi yaptık. Hakem top kazandı diye sarı kart verdi. Eren'in sarı kartı inanılmaz. Bugünkü sarı kartları da değerlendirmek gerekiyor. Faulleri, faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in ilk yarıdaki kartı maçı baskı altında tamamlamasına yol açtı. Hakemin de kendisini sorgulaması gerekiyor. Sallai'nin performansını da çok beğendim Eren gibi. Maçtan önce söyledim, aynı bölgeden 3 oyuncumuz sakattı. Kerem'in sakatlığı vardı. Ligin belli bölümü ocak-şubat bizim için kabus gibiydi. Tam takım olmak önemli, bize öz güven veriyor. Günün sonunda tüm takımın mücadelesi olumlu. Bunu devam ettireceğiz. Bir galibiyet aldık. Bir sonraki maça hazırlanacağız."

Okan Buruk, basın toplantısında Samsunspor'un iptal edilen golüyle ilgili gelen, "Derbide ofsayt çizgisi ile ilgili bir yorumunuz vardı. "Ben inanmıyorum" demiştiniz. Bugün de Samsunsporlular inanmıyor. Görüşünüz nedir?" sorusunun ardından, "Ofsayt çizgisindeki pozisyonu kulübede gördüm. Kulübede bana ofsayt gibi geldi. Çizilen VAR çizimini görmedim. Bence birçok maçta bunu yaşıyoruz, var mı, yok mu, ofsayt mı, değil mi, bunu yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında kendi düşüncemi söyledim. Bugün de tabii ki bu tür bir şey varsa Samsunspor da aktaracaktır. Maalesef bir şey değişmiyor. Yarı otomatik ofsayt sisteminin kararı geçerli oluyor. Biz de hafta içinde yaşadık. Özgür bir şekilde inanıp, inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyorum. Bugünkünü görmedim. Sadece yayındaki görüntüde biraz önde gözüküyordu ama çizilen çizgiyi görmedim." yanıtını verdi.



Başarılı teknik adam, "VAR kararları bu maçta hızlı geldi. Onunla ilgili ne söylersiniz?" sorusunu ise, "Hem ofsayt pozisyonu geldi hem de bizim penaltı itirazında bulunduğumuz bir pozisyon vardı. O da çok hızlı geldi. İyi mi, kötü mü bu konularla ilgili çok konuşamıyoruz. Hemen sevkler başlıyor. En ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Türk futbolunun marka değerini düşürdüğümüz için sevk oluyor! Bunlar hep artık kırmızı çizgimiz o yüzden onlara çok girmeyelim." sözleriyle yanıtladı.

