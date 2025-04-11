Trabzonspor’un transferdeki hedefi Rey Manaj!

''Hacısosmanoğlu'na çok büyük tepki var. Üyelikten ihracını isteyen üyelerin talepleri de var; ama Trabzonspor ihraç kararı vermez'' ifadelerini kullanan Tekelioğlu, Radyospor'un konuğu olduğu programda kulüp içinde artan rahatsızlığa dikkat çekti.

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"TRABZONSPOR HACIOSMANOĞLU'NU İHRAÇ ETMEZ"

Tekelioğlu açıklamalarında, ''Hacıosmanoğlu'nu Trabzonspor'da karşılığı yok. Tutarsız kararları var. Biz Trabzonspor'u kayırmasını talep etmedik. Tutarlı olsun istiyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine yabancı hâkem getiriyorsan diğer maçlara da getir. Kulüplere aynı mesafede değil ve adil bir yönetim göstermiyor. Bizde karşılığı yok. Ama buna rağmen Trabzonspor onu kulüp üyeliğinden ihraç etmez. TFF yönetiminin değişmesini istiyor. Alt liglerdeki takımlara çok önemli sözler verdi. Hiçbirini yerine getirmedi. Alt liglerdeki takımlar onun istifasını istiyor. Zaten Hacıosmanoğlu'nun seçilmesini nedeni Ali Koç'un konuşması ve alt liglere verdiği sözlerle oradaki takımlardan aldığı destektir'' diyerek TFF yönetimine yönelik eleştirilerini de dile getirdi.