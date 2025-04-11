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Roland Sallai cezalı! Bodrum FK maçında oynamayacak

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da, Macar oyuncu Roland Sallai cezalı duruma düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 22:34 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 22:34
Roland Sallai cezalı! Bodrum FK maçında oynamayacak

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Sarı-kırmızılılarda müsabaka öncesinde sarı kart sınırında bulunan isimler arasında Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai yer alıyordu. Maçın 73. dakikasında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşan Sallai, bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, gelecek hafta RAMS Park'ta Bodrum FK'yı konuk edecek. Cezası nedeniyle bu önemli mücadelede takımını yalnız bırakacak olan Sallai'nin yokluğu teknik heyet için önemli bir eksik olacak.

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