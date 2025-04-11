Revizyon zamanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçında mecburi ve tercihe bağlı değişikliklere gidecek. Stoper bölgesinde sakatlığı geçen Batagov'un, Okay Yokuşlu'dan formayı alması; Fenerbahçe maçında sol bek oynayan Arif'in ise kulübeye çekilip, Mustafa Eskihellaç'ın yeniden bu bölgeye dönmesi bekleniyor.



Kart cezalısı olan Lundstram'ın yerine yeniden Ozan Tufan'ın oynaması beklenirken, Fenerbahçe maçında kulübede bekleyen Nwakaeme, Vişça ve Sikan ise kendilerine yeniden ilk 11'de yer açmak istiyor. Fenerbahçe'ye gol atan Draguş ise formasını korumaya çalışacak oyuncular arasında.

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