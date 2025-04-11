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Mourinho'dan En Nesyri'ye özel talimat

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında süre vermediği En-Nesyri'ye hazır olması talimatını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:10
Mourinho’dan En Nesyri’ye özel talimat

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Fenerbahçe'de gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasına çevrilmişken, teknik direktör Jose Mourinho forvet hattında sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında En-Nesyri'ye hiç süre vermeyen Portekizli çalıştırıcı, bu kez En Nesyri'yi hücumun merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor maçında son dakikalarda Cenk Tosun'a şans veren Mourinho, En Nesyri'yi yedek kulübesinde bekletmişti. Ancak bu kez iş değişiyor. Takımın hücum gücünü artırmak ve oyuna daha fazla tempo katmak isteyen Mourinho, Faslı golcüye net bir mesaj gönderdi: "Hazır ol."

TALISCA DESTEKLİ PLAN

Jose Mourinho, En Nesyri'nin sahada yer alması halinde Talisca'nın da forvet arkasında görev alarak destek vereceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu formasyonun, hem hücum presi hem de geçiş oyunlarında Fenerbahçe'yi daha dirençli ve dinamik kılması hedefleniyor. Mourinho'nun bu değişimle, Sivas deplasmanında daha agresif bir oyun planı uygulayacağı belirtiliyor.

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