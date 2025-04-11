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Final bileti Mersin'in! ÇİMSA ÇBK Mersin - Valencia: 68-66 | MAÇ SONUCU

Kadınlar EuroLeague Yarı Final mücadelesinde ÇİMSA ÇBK Mersin, İspanya'da bulunan Principe Felipe Salonu'nda karşılaştığı Valencia'yı 68-66 mağlup ederek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 23:28 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 23:28
Final bileti Mersin’in! ÇİMSA ÇBK Mersin - Valencia: 68-66 | MAÇ SONUCU

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Mersin ekibinde Natasha Renee Howard, kaydettiği 16 sayıyla galibiyetin en önemli isimlerinden biri oldu. Maç boyunca üstün mücadelesini sürdüren ÇİMSA ÇBK Mersin, son saniyelere kadar başa baş giden karşılaşmayı lehine çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, diğer yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen USK Prag ile 13 Nisan'da EuroLeague şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

1. periyot sonucu: Valencia 20-17 Çimsa ÇBK Mersin

2. periyot sonucu: Valencia 32-38 Çimsa ÇBK Mersin

3. periyot sonucu: Valencia 46-50 Çimsa ÇBK Mersin

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