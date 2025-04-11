Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris'i konuk ediyor.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris'i konuk ediyor.
CANLI TAKİP
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 14-10 :ZALGIRIS
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ZALGIRIS
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ZALGIRIS
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ZALGIRIS
5. SIRADA
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasına girilirken, Anadolu Efes play-off bileti için sahaya çıkıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en üst düzey organizasyonunda bu sezon 33 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.
SON 7 MAÇINI KAZANDI
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında da kazanması halinde sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off vizesi alacak. Lacivert-beyazlılar, Zalgiris'e mağlup olması durumunda ise diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre ya play-off ya da play-in oynayacak.
ZALGİRİS'İN İDDİASI YOK
Rakip Zalgiris'in ise organizasyonda herhangi bir iddiası bulunmuyor. Litvanya ekibi, bu sezon çıktığı 33 maçta 15 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
AVRUPA'DA 870. MAÇ
Anadolu Efes, Zalgiris karşısında Avrupa kupalarındaki 870. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 869 Avrupa mücadelesinde 491 galibiyet alırken, 378 kez parkeden mağlup ayrıldı.
2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı ve iki kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 621 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, bu maçların 334'ünü kazanırken, 287'sinde rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürerek bir kez daha adını play-off'a yazdırmak istiyor.