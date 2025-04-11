Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI

Darius Thompson (EPA) SON 7 MAÇINI KAZANDI Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında da kazanması halinde sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off vizesi alacak. Lacivert-beyazlılar, Zalgiris'e mağlup olması durumunda ise diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre ya play-off ya da play-in oynayacak.

Ercan Osmani (EPA) ZALGİRİS'İN İDDİASI YOK Rakip Zalgiris'in ise organizasyonda herhangi bir iddiası bulunmuyor. Litvanya ekibi, bu sezon çıktığı 33 maçta 15 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Perry Dozier Jr (EPA) AVRUPA'DA 870. MAÇ Anadolu Efes, Zalgiris karşısında Avrupa kupalarındaki 870. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 869 Avrupa mücadelesinde 491 galibiyet alırken, 378 kez parkeden mağlup ayrıldı. 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı ve iki kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 621 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, bu maçların 334'ünü kazanırken, 287'sinde rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürerek bir kez daha adını play-off'a yazdırmak istiyor.