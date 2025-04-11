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Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes, normal sezonun son haftasında Zalgiris'i evinde ağırlıyor. Lacivert beyazlılar parkeden galibiyetle ayrılması halinde play-off aşamasına direkt olarak katılma hakkı kazanacak. Anadolu Efes - Zalgiris maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 20:27 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 20:45
Anadolu Efes - Zalgiris | CANLI

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris'i konuk ediyor.

Rodrigue Beaubois ve Dan Oturun (EPA)Rodrigue Beaubois ve Dan Oturun (EPA)

CANLI TAKİP

1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 14-10 :ZALGIRIS
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ZALGIRIS
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ZALGIRIS
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES: - :ZALGIRIS

Vincent Poirier (EPA)Vincent Poirier (EPA)

5. SIRADA

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasına girilirken, Anadolu Efes play-off bileti için sahaya çıkıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en üst düzey organizasyonunda bu sezon 33 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Darius Thompson (EPA)Darius Thompson (EPA)

SON 7 MAÇINI KAZANDI

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında da kazanması halinde sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off vizesi alacak. Lacivert-beyazlılar, Zalgiris'e mağlup olması durumunda ise diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre ya play-off ya da play-in oynayacak.

Ercan Osmani (EPA)Ercan Osmani (EPA)

ZALGİRİS'İN İDDİASI YOK

Rakip Zalgiris'in ise organizasyonda herhangi bir iddiası bulunmuyor. Litvanya ekibi, bu sezon çıktığı 33 maçta 15 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Perry Dozier Jr (EPA)Perry Dozier Jr (EPA)

AVRUPA'DA 870. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında Avrupa kupalarındaki 870. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 869 Avrupa mücadelesinde 491 galibiyet alırken, 378 kez parkeden mağlup ayrıldı.

2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı ve iki kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 621 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, bu maçların 334'ünü kazanırken, 287'sinde rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürerek bir kez daha adını play-off'a yazdırmak istiyor.

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