Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak, 11 yıllık hasrete son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon için çalışmalarına da devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak, 11 yıllık hasrete son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon için çalışmalarına da devam ediyor.
"DEDİĞİM OLDU"
Teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla bir toplantı gerçekleştirerek farkın 3 puana indiğine vurgu yaptı.
Portekizli teknik adam, "Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu her zaman vurguladım. Bugün geldiğimiz noktada bu düşüncemin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak farkın üçe inmesi bize rehavet getirmemeli. Aksine, daha da fazla odaklanmalı, disiplinimizi artırmalı ve geçmişteki hatalardan ders çıkararak kalan maçlara dört elle sarılmalıyız.
"TARAFTARIMIZ İÇİN"
Hepiniz üst düzey kariyerlere sahip, güçlü ve tecrübeli oyuncularsınız. Bu gücümüzü, sezon boyunca yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen taraftarımız için sahaya yansıtmalıyız. Artık önümüzdeki her karşılaşma bir final niteliğinde.
Bu yüzden sadece önümüzdeki maça odaklanacağız. Dışarıdan gelen seslere kulağımızı kapatacağız. Yine üzerimize oyunlar kurulabilir. Ama biz dimdik duracak, mücadelemizi son dakikaya kadar sürdüreceğiz.
Galatasaray karşısında yaşadığımız mağlubiyet, içinizdeki kazanma arzusunu daha da körükledi. Bu tutkuyu sezon sonuna kadar diri tutalım ve hep birlikte şampiyonluğa yürüyelim."
2. YARININ LİDERİ
31. haftasına girdiğimiz Süper Lig'de bitime 8 hafta kaldı. İkinci yarılar itibarıyla Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Sezonun ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önündeydi. Ancak ikinci devrede ibre Sarı-Lacivertlilerden yana döndü.
Mourinho'nun takımı, oynadığı karşılaşmalardan 26 puan çıkararak önemli bir çıkış yakaladı. Buna karşılık Galatasaray bu süreçte 21 puanda kaldı. Beşiktaş, 10 maçta 18 puan toplarken; Kasımpaşa, Bodrumspor ve Antalyaspor da 11 maç sonunda aynı puana ulaştı.
DZEKO'YA KANCA
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalya'dan Fiorentina, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
İTALYA DIŞINDA 2 TAKIM DAHA
Fiorentina'nın Dzeko'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi.
Öte yandan Dzeko'ya Fiorentina dışında İtalya'dan iki takımın daha talip olduğu ve Bosnalı golcünün durumunu takip ettikleri belirtildi.
SZYMANSKI'YE TAKİP
Son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkarak önemli bir başarı yakalayan Sebastian Szymanski'yi eski takımı Feyenoord istiyor.
2022-23 sezonunda Feyenoord 'da oynayan ve şampiyonluk kazanan Szymanski, Hollanda kulübünün tekrar gündemine girdi. O dönem Rotterdam ekibinde kiralık oynayan Polonyalı orta sahanın bonservisi Dinamo Moskova'da idi.
20 MİLYON EURO
Hollanda basınına göre Feyenoord'un sezon sonunda Szymanski için harekete geçeceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro civan bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.
LIVAKOVIC KARARI
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.
Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.
10 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. Kulüp, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon euro gelir bekliyor.
4 TRANSFER BİRDEN
Sezon sonunda şampiyonluğa uzanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu da buna göre şekillendirecek.
Sarı lacivertliler bu doğrultuda tam 4 yıldızın transferi için düğmeye bastı.
SKRINIAR MÜJDESİ
Fenerbahçe, ara transfer de kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın tapusu için girişimlerine hız verecek.
Fransa basınındaki haberlere göre; Paris Saint-Germain, Slovak oyuncusunun yerine Van Dijk'ı düşünüyor. Liverpool ile sözleşmesi bitecek Hollandalı stoper de Fransa ekibine sıcak bakıyor.
10 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertliler de Skriniar'ı gözden çıkaran PSG ile masaya oturarak transferi hızlıca bitirmek isteyecek.
Oyuncu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği iddialar arasında. Skriniar'ın birçok ülkeden talibi var ama yıldız savunmacı Kadıköy'de kalmaya sıcak.
PERRI HAMLESİ
Livakovic için 10 milyon euro ve üstü tekliflere açık olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Lyon kalecisi Lucas Perri için nabız yokluyor.
Başarılı kaleci ve Fransız ekibiyle anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
27 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Lyon formasıyla 39 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.
FORVETE VLAHOVIC
Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta ile yıldızı barışmayan Vlahovic, Motta takımdan gönderilse de Torino ekibinden sezon sonu ayrılma kararı almıştı. Uzun zamandır Fenerbahçe için konuşulan Sırp oyuncunun önceliği İngiltere olsa da Türkiye'ye de soğuk bakmıyor.
40 MİLYON EURO HAZIR
Fenerbahçe'nin bu transfer için 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli hazırladığı ve Vlahovic'in 9-10 milyon euro bandında bir maaşla Sarı-Lacivertliler'e katılabileceği söyleniyor.
MULLER BOMBASI
Bayern Münih'ten sezon sonu ayrılacak olan Müller'in MLS'e gitme ihtimali konuşulurken oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinin transferde belirleyici olabileceği öne sürüldü. 35 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun öncelikleri arasında yer alıyor.
YENİ LİDER OLACAK
Dzeko ve Tadic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de yeni saha liderinin Thomas Mülller olması düşünülüyor. Mourinho'nun Müller isteğinin sebebi, oyuncunun hücumun her yerinde oynayabilecek dinamik bir 10 numara olması.