Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak, 11 yıllık hasrete son vermek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon için çalışmalarına da devam ediyor.

"DEDİĞİM OLDU" Teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla bir toplantı gerçekleştirerek farkın 3 puana indiğine vurgu yaptı.



Portekizli teknik adam, "Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu her zaman vurguladım. Bugün geldiğimiz noktada bu düşüncemin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak farkın üçe inmesi bize rehavet getirmemeli. Aksine, daha da fazla odaklanmalı, disiplinimizi artırmalı ve geçmişteki hatalardan ders çıkararak kalan maçlara dört elle sarılmalıyız.



