Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya gönderme yapılan pankart önünde poz!

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi Samsun'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında yoğun bir taraftar topluluğu karşıladı.
Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi Samsun'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında yoğun bir taraftar topluluğu karşıladı.
Güvenlik şeridinin arkasında bekleyen Galatasaray taraftarları, tezahüratlar ve çiçeklerle oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, aynı zamanda formalarını imzalatma şansı da yakaladı. Galatasaray kafilesi, taraftarların coşkulu karşılamasının ardından takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.
OKAN BURUK'TAN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsun'a iniş sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyetin ardından hazırlanan özel bir pankartın önünde poz verdi. Pankartta yer alan "Don't touch, only watch" (Dokunma, sadece izle) yazısı dikkat çekti.
Okan Buruk'un bu pozunun, sosyal medyada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme olarak yorumlanması gündem yarattı. Galibiyet sonrası yaşanan bu detay, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.
Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler var; Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina.