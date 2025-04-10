Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya gönderme yapılan pankart önünde poz!

Galatasaray'ı Samsun'da çok sayıda taraftar karşıladı (DHA)

Okan Buruk'un bu pozunun, sosyal medyada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme olarak yorumlanması gündem yarattı. Galibiyet sonrası yaşanan bu detay, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.