Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Al Kholood'a karşı 3 puan savaşı verdi.
Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Al Kholood'a karşı 3 puan savaşı verdi.
Dakikalar 12'yi gösterirken Cristian Guanca ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk devrenin uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına gelen Yannick Carrasco ile takımın golcüsü Albderazak Hamdallah tarıtştı.
Olayın uzaması üzerine devreye giren Terim, vuruşun Hamdallah tarafından yapılmasını istedi. Faslı futbolcu farkı ikiye çıkaran vuruşu yaptı.
Terim ve öğrencileri karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve son 6 maçta 5. galibiyetini almayı başardı.