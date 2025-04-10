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Fatih Terim'e yan bakılmıyor! Al Shabab - Al Kholood: 2-1 | MAÇ SONUCU

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Fatih Terim, takımı Al Shabab ile 27. haftada Al AKholood'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında uzatma dakikaları oynanırken kazanılan penaltı sonrası iki yıldız futbolcu atışı yapmak için tartışma yaşadı. Terim'in öğrencileri rakibini 2-0 yenerken son 6 maçında 5. galibiyetini aldı ve mağlup olmadı.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:00 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:54
Fatih Terim’e yan bakılmıyor! Al Shabab - Al Kholood: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. haftasında Al Kholood'a karşı 3 puan savaşı verdi.

Wsley Hoedt (Al Shabab X hesabı)Wsley Hoedt (Al Shabab X hesabı)

Dakikalar 12'yi gösterirken Cristian Guanca ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk devrenin uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına gelen Yannick Carrasco ile takımın golcüsü Albderazak Hamdallah tarıtştı.

Abderazzak Hamdallah (Al Shabab X hesabı)Abderazzak Hamdallah (Al Shabab X hesabı)

Olayın uzaması üzerine devreye giren Terim, vuruşun Hamdallah tarafından yapılmasını istedi. Faslı futbolcu farkı ikiye çıkaran vuruşu yaptı.

Musab Al-Juwayr (Al Shabab X Hesabı)Musab Al-Juwayr (Al Shabab X Hesabı)

Terim ve öğrencileri karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve son 6 maçta 5. galibiyetini almayı başardı.

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