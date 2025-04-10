Chelsea’den Real Madrid’e tarihe geçecek Rodrygo teklifi

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Fichajes'in haberine göre Chelsea, Rodrygo için tam 120 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Real Madrid'de Vinicius Junior ve yeni transfer Kylian Mbappe'nin gölgesinde kalan 24 yaşındaki yıldız, Chelsea'de ana parçalardan biri olarak görülüyor. İngiliz temsilcisi, bu plan doğrultusunda Rodrygo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Rodrygo (REUTERS) RODRYGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI Bu sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Rodrygo, 13 gol atıp 10 asist üreterek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı oyuncunun, İspanyol deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.