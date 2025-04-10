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Chelsea'den Real Madrid'e tarihe geçecek Rodrygo teklifi

Enzo Maresca yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. İngiliz devi, hücum hattına yıldız bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Rodrygo oldu.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 19:30
Chelsea’den Real Madrid’e tarihe geçecek Rodrygo teklifi

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Fichajes'in haberine göre Chelsea, Rodrygo için tam 120 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Real Madrid'de Vinicius Junior ve yeni transfer Kylian Mbappe'nin gölgesinde kalan 24 yaşındaki yıldız, Chelsea'de ana parçalardan biri olarak görülüyor. İngiliz temsilcisi, bu plan doğrultusunda Rodrygo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Rodrygo (REUTERS)Rodrygo (REUTERS)

RODRYGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Rodrygo, 13 gol atıp 10 asist üreterek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı oyuncunun, İspanyol deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rodrygo (AFP)Rodrygo (AFP)

REAL MADRİD TARİHİNE GEÇEBİLİR

Rodrygo'nun Chelsea'ye transferi 120 milyon euroya gerçekleşirse, Real Madrid tarihinin en pahalı oyuncu satışı olabilir. Şu an kulüp rekoru, 2018 yazında 117 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya ait.