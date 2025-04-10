İşi gücü şampiyonluk: Nijeryalı yıldız transfere değil 5. yıldıza odaklandı!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in ismi son günlerde İngiliz kulüpleriyle anılıyor. Başta Manchester United olmak üzere Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüpler sezon sonunda Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor. Transfer görüşmelerini sezon sonuna erteleyen Nijeryalı golcü ise tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Cimbom'un süper yıldızı, idmanlara ilk gelen isim olarak dikkatleri çekiyor.
Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüpler sezon sonunda Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor. (İHA)
1 SAAT ÖNCE GELİYOR
Antrenmana 1 saat önce gelen Osimhen, tesislerden en son ayrılan oyuncu olarak teknik ekibin takdirini kazanıyor. Tek başına duran top çalışması yapan Osimhen'in hırsı, şampiyonluğa ne kadar çok odaklandığının da kanıtı. Gece hayatı olmayan ve sadece futbolu düşünen Nijeryalı usta golcü, Victor Osimhen, örnek bir çalışmaya da imza atıyor.
Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüpler sezon sonunda Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor. (AA)
ZAFERE KİLİTLENDİ
Nijeryalı yıldız, bir sonraki maçta karşısına gelecek olan savunma oyuncularını en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Onları izliyor ve maçlarda ona göre strateji belirliyor. Yıldız golcü, transfer iddialarının aksine tamamen Galatasaray'ın kazanacağı 5. yıldıza odaklanmış durumda.