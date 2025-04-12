CANLI MAÇ İZLE | Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?

Beşiktaş , Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Siyah-beyazlılar, hücumda Rafa Silva'nın liderliğinde etkili olmayı hedeflerken, Başakşehir ise Piatek ile karşılık vermeye çalışacak. Beşiktaş, Samsunspor'un Galatasaray'a kaybettiği haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler!

(Kaynak: AA)

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports 1 kanalının frekans ve platform bilgileri ise şu şekilde ⤵

Bein Sports 1: Digiturk 77, Kablo TV 232

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

BEŞİKTAŞ-RAMS BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Chamberlain, Salih, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Mustafa

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Operi, Ba, Ömer Ali, Berat, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Piatek

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